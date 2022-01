E' Edoardo il primo bimbo nato in Liguria: il parto all'ospedale Galliera di Genova - Genova 24

Genova. È Edoardo il primo nato in Liguria, poco dopo le 2 del mattino all’ospedale Galliera di Genova.

“Auguri alla sua famiglia e un caloroso benvenuto a lui e a tutti i nuovi liguri venuti al mondo in queste ore” commenta il governatore e assessore alla Salute Giovanni Toti.

“Questi bambini e le mani sapienti che li hanno fatti nascere in questa notte di festa sono l’immagine di speranza più bella, vera e forte del 2022 appena iniziato”.

La prima nata in Asl 5 si chiama Ludovica, è nata poco prima di mezzogiorno, in Asl4 il primo è Enea, nato poco prima delle 4 di notte, in Asl2 la prima è Greta, nata poco dopo le 10, in Asl3 la prima nata è Diuine, nata poco dopo le 8 di mattina al Villa Scassi, al Gaslini il primo nato è un maschio, nato poco dopo le 12.30 di oggi.