Depositi chimici, protesta fuori dal consiglio comunale e polemiche sulla seduta a porte chiuse - Genova 24

Genova. Un presidio “responsabile” con un volantinaggio ma senza le folle delle grandi occasioni per dire no al trasferimento a Sampierdarena dei depositi chimici di Superba e Carmagnani. E’ quello organizzato dai comitati di quartiere, insieme al municipio Centro Ovest ai partiti di opposizione, rappresentanti dei sindacati e associazioni ambientaliste questo pomeriggio davanti al Comune di Genova dove, negli stessi minuti si sta svolgendo il consiglio comunale dedicato al tema del dislocamento da Multedo del cosiddetto “petrolchimico”.

La protesta pacifica, presidiata dalle forze dell’ordine, ha visto la partecipazione di poche decine di persone. “Abbiamo preferito invitare pochi rappresentanti delle varie voci del dissenso – ha spiegato il presidente del municipio Centro Ovest Michele Colnaghi – per non creare situazioni di rischio in un momento di recrudescenza dei contagi di Covid ma continueremo a dire no all’ipotesi di spostamento del petrolchimico a ponte Somalia e siamo pronti a muoverci anche con ricorsi al Tar, oltre che con le proteste di piazza, per impedire quella che rischia di essere una decisione solo subita”.

In via Garibaldi, davanti a Tursi, anche i consiglieri comunali del centrosinistra e del M5s in polemica con la volontà del presidente del consiglio Federico Bertorello di far svolgere, da oggi in poi, i consigli senza pubblico.

“Ci avevano spiegato che la chiusura al pubblico di Palazzo Tursi rispondeva a precise esigenze di salute pubblica – afferma Alessandro Terrile, capogruppo del Pd – alle nostre perplessità, legate al fatto che la prima seduta chiusa al pubblico sarebbe stata quella di oggi dedicata al trasferimento dei depositi costieri a Sampierdarena, il centrodestra aveva risposto accusandoci di strumentalizzare la pandemia. Oggi apprendiamo con viva incredulità che il Sindaco, mentre chiude al pubblico Palazzo Tursi per ragione sanitarie, prosegue il calendario di colazioni con i cittadini. Il prossimo incontro è previsto per giovedì 20 gennaio in un bar di Corso Europa”.

“Il sindaco Bucci ci spieghi per quale ragione una riunione in un bar consumando focaccia e cappuccino è meno pericolosa di consentire al pubblico distanziato di assistere ai lavori del Consiglio Comunale nell’ampia aula di Tursi. Se davvero la pandemia non è una scusa per evitare il dissenso, Bucci riapra le porte di palazzo Tursi, oppure se preferisce convochi il Consiglio Comunale nei bar, con focaccia e cappuccino”, conclude il Pd.

Il sindaco di Genova Marco Bucci, entrando in consiglio, ha ricordato – come già fatto poche ore fa da Bertorello – che in altre città, come Milano, il consiglio comunale si sta svolgendo da remoto, per ragioni legate al Covid e che quella del centrosinistra è una polemica sterile.

Intanto in mattinata l’amministrazione comunale ha incontrato i sindacati della chimica – preoccupati per la tenuta occupazionale dell’operazione ponte Somalia – mentre non sono previsti ricevimenti di una delegazione della protesta. “Sono mesi che mandiamo pec all’amministrazione per chiedere di essere ascoltati in un incontro – ricorda Colnaghi – ma non solo non ci hanno detto di sì, ma non ci hanno neppure risposto”. A oggi l’unico momento di dialogo è stata l’assemblea pubblica a dicembre al centro civico Buranello alla quale il sindaco si auto-invitò ma che si concluse con urla e proteste da parte dei presenti.