Depositi chimici, M5s: "Rixi contraddice Bucci, centrodestra in difficoltà" - Genova 24

Genova. “Sui depositi chimici a Ponte Somalia, il centrodestra deve spiegare ai genovesi i motivi della propria imbarazzante incoerenza: Rixi oggi, infatti, contraddice platealmente Bucci e il voto unanime dei consiglieri leghisti in comune, una mossa che pare più un tentativo di recuperare voti che una reale presa di distanza. Rixi afferma inoltre che i depositi chimici non saranno aumentati ma solamente dislocati mentre è chiaro dalle carte e dai progetti portati avanti con testardaggine dal “suo” sindaco, che le aree sarebbero triplicate”.

Lo dichiarano il capogruppo comunale del M5S Genova Luca Pirondini e il presidente del Municipio II Centro Ovest Michele Colnaghi. Che aggiungono: “Improvvisamente, Rixi, destato forse dalla discesa in piazza di cittadini e portuali, si è ricordato quanto aveva dichiarato in Consiglio comunale nel 2015, e cioè: “il Petrolchimico va spostato da Multedo, ma Sampierdarena non può avere anche questa servitù”. La sua, inoltre, non fu l’unica voce nel centrodestra contraria al dislocamento a Sampierdarena”.

“Morale – continua Pirondini -: in Consiglio comunale la Lega vota a favore dello spostamento e all’ampliamento dei depositi chimici a San Pier d’Arena e poi va sui giornali a dichiarare l’esatto opposto. Sarebbe ora che smettessero di prendere in giro i genovesi e decidessero qual è la loro idea per il Ponente genovese”.

“San Pier d’Arena e il Centro Ovest meritano rispetto. La Lega non può continuare a fare teatrino politico quando è in ballo la salute di quasi 70.000 persone. Ormai è chiaro a tutti che sul nostro territorio i depositi chimici non possono e non devono essere posizionati” conclude Colnaghi.

“Giocare con il consenso fa male sia ai cittadini di Multedo che da decenni attendono che queste realtà vengano smantellate, sia a quei territori individuati dal sindaco che dovrebbero ospitarli. Qui c’è in ballo la salute e la sicurezza sia dei 70.000 cittadini del Centro Ovest che dei i 32.000 di Pegli e Multedo”, chiosa a sua volta anche il consigliere del Municipio VII Ponente Genova Massimo Currò.