Depositi chimici, consiglio comunale a porte chiuse? Comitati e municipio lanciano il presidio sotto Tursi - Genova 24

Genova. Il prossimo Consiglio comunale, previsto per martedì 18 gennaio, sarà dedicato interamente al ricollocamento dei depositi chimici, il cui progetto prevede lo spostamento da Multedo a Sampierdarena, ma la discussione sarà a porte chiuse. Ed è per questo motivo che il municipio Centro Ovest e i comitati dei quartieri lanciano ‘l’assedio’ a palazzo Tursi.

“Mentre teatri, cinema e qualsiasi altro luogo rimangono aperti al pubblico, il Sindaco ha deciso di chiudere le porte ai cittadini, ma noi, in forma ridotta, ci saremo ugualmente – ha dichiarato Michele Colnaghi, presidente dell’ex circoscrizione – La grave crisi pandemica anche in questo caso mi impone di non convocare una manifestazione o organizzare un corteo, ma la nostra presenza è doverosa e necessaria“.

L’appuntamento è per martedì 18 gennaio alle 14 in via Garibaldi, proprio sotto la sede del Comune di Genova, e prosegue: “Invito pertanto chiunque voglia unirsi a noi, nel totale rispetto delle normative anti Covid, a raggiungerci sotto palazzo Tursi la nostra presenza sarà l’ennesimo segnale che noi non ci fermiamo, non ci arrendiamo, non ci scansiamo“.