Depositi chimici, a Tursi prende corpo la suggestione: spostare dalla città tutte le aziende a rischio incidente rilevante - Genova 24

Genova. “Sono solo parole”, recita il testo di una canzone pop di qualche anno fa. E qualcuno potrebbe ripeterlo, commentando un passaggio del consiglio comunale genovese di oggi, incentrato interamente sul tema del dislocamento dei depositi chimici Superba e Carmagnani da Multedo a Sampierdarena.

Il passaggio è quello in cui il sindaco Marco Bucci – non senza qualche distinguo – si dichiara favorevole all’ordine del giorno numero 22, presentato dal Movimento 5 Stelle, e in cui si impegna il sindaco e la giunta “a liberare i quartieri dalle aziende ad alto rischio di incidente rilevante, inserite nel tessuto urbano, con una progettazione urbana che possa utilizzare le economie dedicate con il Pnrr al fine di assolvere gli impegni sottoscritti con l’Agenda 2050“.

Durante l’espressione di voto il sindaco Bucci ha chiesto di modificare quella dicitura ma ha affermato di condividerne il contenuto. Un’impegnativa che, se portata avanti, potrebbe configurare un nuovo percorso, tutt’altro che semplice, per l’amministrazione. Ovvero ipotizzare il trasferimento dalle aree cittadine urbane non solo di Carmagnani e Superba ma anche di altri impianti come ad esempio la Sigemi di San Quirico o la Iplom di Fegino, per fare solo alcuni esempi. Da capire se, appunto, le parole diverranno fatti ma il tema è sul tavolo.

Per il resto, la seduta di oggi – a porte chiuse, ovvero senza pubblico, come ripetuto più volte dall’opposizione in polemica con la decisione – ha visto la presentazione di una trentina di ordini del giorno. Si è andati dall’opzione zero suggerita dal M5s, all’ipotesi di un altro sito, come calata Olii minerali o la nuova diga foranea, proposta dal Pd, fino alla richiesta di garanzie per la vivibilità, la salute e la viabilità di Sampierdarena avanzata dalla Lega e dal resto della maggioranza. Il valore della seduta era soprattutto politico e non decisionale visto che, come noto, l’operazione da un punto di vista tecnico è di competenza dell’autorità portuale e non del Comune. Da annotare l’assenza dell’assessore allo Sviluppo portuale Francesco Maresca.

Ritirato il documento presentato da Stefano Anzalone di Cambiamo, che chiedeva di tagliare del 50% le imposte comunali a Sampierdarena, l’unico testo presentato dalla maggioranza è stato quello firmato dai capigruppo del centrodestra e in cui più che appoggiare l’ipotesi ponte Somalia si mostra apprezzamento nei confronti del sindaco per avere in qualche modo sbloccato una situazione che si trascinava da oltre trent’anni. Il progetto però non viene espressamente citato, piuttosto – ha ricordato la capogruppo Lorella Fontana, “si chiedono a sindaco e giunta garanzie sul fatto che lo spostamento dei depositi in porto avvenga in condizioni di sicurezza prima, durante e dopo la sua realizzazione ed eliminando il passaggio dei mezzi pesanti a Sampierdarena”.

Centrosinistra e M5S hanno invece ribadito la loro contrarietà al progetto ricordando anche i rischi legati all’insediamento di “aziende a rischio incidente rilevante”. Fabio Ceraudo, consigliere pentastellato, ha ricordato nel corso dell’illustrazione di alcuni ordini del giorno, i quattro morti nel 1987 in un’esplosione all’interno della Carmagnani di Multedo.

L’opposizione ha chiesto, a più riprese, di coinvolgere maggiormente la popolazione, il municipio e il consiglio comunale nelle fasi decisionali aprendo un vero confronto e di riferire al consiglio sulla decisione entro febbraio 2022. “Noi abbiamo serie perplessità sulla possibilità che il dislocamento possa essere portato a termine viste le criticità avanzate da Enac, da operatori portuali, da sindacati e crediamo che siano soluzioni migliori e ci sia ancora spazio per discuterle”, ha affermato il capogruppo Pd Alessandro Terrile. Il Movimento 5 Stelle, oltre a chiedere di valutare l’opzione zero ha anche spronato la giunta a fare sì che l’autorità portuale annulli la delibera sul dislocamento a ponte Somalia in autotutela perché in contrasto con la normativa.

Diversa dal resto della minoranza, come non di rado negli ultimi tempi, la posizione di Italia Viva. Il capogruppo Mauro Avvenente (e il collega Salemi) ha deciso di astenersi rispetto ai più critici ordini del giorno dell’opposizione, ha votato sì a quello della maggioranza e ha espresso apprezzamento per la decisione del Comune di sbloccare il trasferimento del petrolchimico da Multedo una volta per tutte: “Se lo avessero fatto Pericu, Vincenzi e Doria ne saremmo stati entusiasti ma ogni volta che si poteva fare qualcosa i progetti erano bloccati da logiche di campagna elettorale, la nostra speranza è che questa operazione consenta agli abitanti di Multedo un futuro diverso, anche se non sta a noi decidere dove debbano andare i depositi”.

Molti ordini del giorno, tra cui alcuni presentati dall’opposizione, modificati o meno, sono stati approvati dalla maggioranza. Tra questi quello del Pd in cui si chiede di valutare proposte alternative a ponte Somalia. A questo punto l’operazione torna a giocarsi in altri campi, quelli dell’autorità portuale, dell’Enac e – se ci saranno sviluppi – nei tribunali amministrativi.