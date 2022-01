Davide Craviotto riparte dall'8^ Ronde della Val Merula - Genova 24

Ci sarà anche Davide Craviotto tra i partecipanti all’8^ Ronde della Val Merula, prevista sabato e domenica prossimi ad Andora. Il pilota genovese sarà della partita insieme al fido “naviga” Fabrizio Piccinini ed insolitamente al volante di una Renault Clio di Classe R3C che gli sarà messa a disposizione dalla Gima Autosport.

“Non era nelle nostre intenzioni correre ad Andora – osserva Davide Craviotto – poi è uscita fuori questa bella opportunità, ossia di testare la Clio che la factory alessandrina ha ultimato nei giorni scorsi, e noi ne siamo molto onorati. Oltre a provare per bene la vettura, cercheremo anche di portare a casa una prestazione soddisfacente, che sia di buon auspicio per la nuova stagione”.

Non è la prima volta che Davide Craviotto utilizza la Clio R3C della Gima Autoport. Nel 2019 la portò in gara al Rally del Timorasso conseguendo la seconda piazza di Classe.

Nella foto:

DAvide Craviotto al Rally del Timorasso 2019