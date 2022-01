Dall'Alzheimer all'invecchiamento sano: Regione, Comune e Asl chiariscono tutti i dubbi - Genova 24

Genova. Non ricordo più le cose, quando devo iniziare a preoccuparmi? Cosa significa invecchiamento sano? Che differenza c’è tra malattia di Alzheimer e demenza? Cosa sono i CDCD?

A queste e molte altre domande rispondono numerosi professionisti di ASL3, Comune di Genova, Regione Liguria in una rassegna di 20 video, disponibili gratuitamente al momento sulla pagina di questo sito o sul canale Youtube “La Giostra della Fantasia” .

L’iniziativa, collegata al progetto Seconda Stella in the air, è stata resa possibile dalla Giostra della Fantasia aps in collaborazione con l’omonima cooperativa sociale, che da anni si occupano a Genova e nel DSS13 extra Genova, di realizzare iniziative per promuovere il benessere di persone con deteriormento cognitivo e i loro caregiver, grazie al finanziamento di Regione Liguria inerente azioni di prevenzione, prossimità e sostegno alle famiglie con familiari affetti da Alzheimer.

“Abbiamo avuto l’idea di creare una raccolta di video con preziose informazioni fruibili alla collettività anche da casa, quando ci trovavamo in piena pandemia ed era difficile promuovere in presenza tutte quelle iniziative che da sempre avevamo condotto, di informazione e divulgazione, oltre che di sostegno alle persone che si trovano a vivere queste difficili situazioni” ci spiega Michele Calloni presidente della aps La Giostra della Fantasia.

“L’auspicio è che i video, contenenti le risposte competenti di esperti afferenti a vari ambiti istituzionali, alle domande più comuni sul tema dell’invecchiamento, delle demenze, della gestione della malattia, realizzati e montati con l’obiettivo di una fruizione semplice e molto chiara, possano contribuire ad una sempre maggiore consapevolezza e una più semplice gestione della malattia. Desideriamo contribuire a una cultura dell’anziano come soggetto di diritto, portatore di risorse preziose alla propria comunità, cui è dovuta la partecipazione attiva alla vita della stessa. Un doveroso ringraziamento va a tutti i professionisti coinvolti che hanno accettato questa sfida con grandissima professionalità e disponibilità” prosegue Ilaria Danti responsabile dell’area anziani e presidente della cooperativa sociale La Giostra della Fantasia.