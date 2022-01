Dal Nepal a Genova, il mondo visto dagli occhi di Guido Rossa: al via la mostra fotografica - Genova 24

Genova. “Questa mostra racconta ciò che mio padre avrebbe voluto continuare ad essere essere nella sua vita”. Sabina Rossa spiega così queste parole, molto semplici, l’obiettivo di questa “Guido Rossa Fotografo, Anche in una piccola cosa”, la mostra che, in 70 scatti selezionati da un archivio di quasi 1500 fotografie, rimanda a un’immagine inedita, anche artistica, del sindacalista genovese ucciso dalle Br. Fotografie che si potranno vedere, fino al 20 febbraio, nella sala Liguria di Palazzo Ducale, assieme a cimeli della sua vita in fabbrica o dell’attività alpinistica.

La mostra, curata da Gabriele D’Autilia e da Sergio Luzzatto, con il contributo di Sabina Rossa che ha concesso il materiale dell’archivio, si suddivide in due capitoli, quelli dedicati alla montagna, a partire dall’esperienza himalayana del 1963, con un reportage su India e Nepal, e quelle scattate tra gli anni Sessanta e Settanta, con i panorami di un territorio stretto tra mare e montagna, gli scorci di Genova, ma che gli oggetti del lavoro.

“Una piccola storia parallela – viene spiegato dai curatori nelle note che accompagnano la mostra – che accompagna la storia più nota di Guido Rossa, la storia spesso ridotta alla tragedia – personale e collettiva – della sua morte. C’è quasi una vita parallela in cui la dimensione sociale e politica, per quanto coinvolgente, si rivela inadeguata a colmare una personalità inquieta, sensibile all’arte e alla poesia. Se il Guido Rossa consegnato alla storia risponde a un’immagine coerente con il decennio in cui ha trovato la morte, quegli anni Settanta carichi di entusiasmi e di conflitti, di impegno e di violenze, la mostra intende dar conto di altri aspetti della sua personalità”.