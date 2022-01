Dal 10 gennaio in Liguria niente tampone molecolare per i positivi: ecco tutte le novità - Genova 24

Genova. “Venerdì 7 gennaio firmerò l’ordinanza che permetterà l’utilizzo del test antigenico per accertare la positività al Covid, senza la conferma di un test molecolare. Sarà in vigore da lunedì 10 gennaio. Questa misura consente di semplificare il lavoro dei nostri operatori e di recuperare i ritardi che, visto il quadro epidemiologico caratterizzato da un rilevante incremento dell’incidenza, possono essersi verificati sul nostro territorio come in tutto il resto d’Italia”. A confermarlo è il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Saranno autorizzati all’esecuzione del test antigenico per la diagnosi di infezione oltre alle Asl nelle loro diverse articolazioni organizzative (dipartimenti di prevenzione, Gsat, drive e poli ambulatoriali) anche i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le farmacie che effettuano i tamponi e i laboratori privati.

L’altra novità introdotta dall’ordinanza riguarda l’utilizzo del test antigenico per porre termine all’isolamento di un soggetto positivo: sempre da lunedì, oltre alle Asl Liguri nelle loro diverse articolazioni organizzative, anche i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e centri diagnostici privati autorizzati da Alisa potranno fornire questo importante servizio.

Intanto, oltre al potenziamento dei call center, dalla prossima settimana saranno attivati tre nuovi centri tamponi della Asl che andranno a supportare quello di via Maggio a Quarto preso d’assalto nel periodo delle feste. Mentre resta in piedi l’ipotesi di allestire un polo centrale in piazzale Kennedy da fine gennaio, per ora saranno aperti nuovi punti a Teglia presso la sede messa a disposizione dal Municipio, a Struppa nella sede della Doria e a Serra Riccò nella sede del Comune.

“Voglio ringraziare tutti gli operatori sanitari, i medici di famiglia, i pediatri per lo sforzo e l’impegno –aggiunge Toti – il nostro obiettivo, parallelamente alla lotta al Covid e alla campagna vaccinale, è accelerare la gestione delle procedure destinate ai pazienti Covid: comprendiamo il disagio, comune e diffuso a livello nazionale, di tutti coloro che sono in attesa del tampone per certificare la positività al Covid o l’avvenuta guarigione. L’ordinanza che entrerà in vigore lunedì mira a risolvere nel minor tempo possibile queste situazioni”.

“Per quanto riguarda la campagna vaccinale – aggiunge Toti – oggi abbiamo raggiunto e superato le 500.000 dosi booster somministrate. Nei primi 4 giorni dell’anno sono oltre 3.600 le prime dosi somministrate in Liguria, e oltre 23mila quelle booster. Per quanto riguarda le vaccinazioni della fascia tra i 5 e gli 11 anni, a oggi sono 17.167 i prenotati e 6.848 le persone già vaccinate”. Sulle consegne dei vaccini, oltre alle circa 36 mila dosi in consegna oggi, è prevista una consegna di oltre 35mila dosi il 7 gennaio.