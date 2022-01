"Da Genova? E l'hai pagata prima di vederla?". Lo spot che fa infuriare (anche) il sindaco - Genova 24

Genova. “Hai trovato la bici che volevi?”. “Arriva da Genova, l’ho comprata su Subito.it”. “Da Genova? E l’hai pagata prima di vederla?”. Questo il breve dialogo tra i due protagonisti del nuovo spot del portale per gli acquisti on line Subito.it che in queste ore sta letteralmente facendo infuriare e indignare tanti genovesi, sindaco compreso.

Lo spot, già in rotazione sui tutti i principali canali televisivi nazionali, gioca sul pregiudizio, in realtà non molto in auge, che vede i genovesi mercanti truffaldini, per poi dare risalto al protocollo di sicurezza anti-fregatura che il portale avrebbe messo a punto per rendere sicuri gli acquisti on line. E l’effetto, sotto la Lanterna, è senza dubbio dirompente, con una vera e propria rivolta social.

Anche il primo cittadino, il sindaco Marco Bucci, prende le distanze e, anzi, attacca: “Sono pronto a scrivere ai vertici dell’azienda titolare di Subito.it perché ritirino lo spot pubblicitario che sta andando in onda sui principali network televisivi nazionali”.

“L’immagine dei genovesi, attraverso il pensiero di uno dei protagonisti dello spot, è stereotipata in quella di chi cerca di arrembare una fregatura al cliente del portale web che si salva grazie al rigido protocollo in atto da parte dell’azienda mediatrice di vendite – sottolinea Bucci – La ritengo una mancanza di rispetto nei confronti dei genovesi che, peraltro, storicamente sono conosciuti semmai come parsimoniosi e non come dei “tira pacchi”. Comprendo e condivido, dunque, le tante lamentele che si stanno scatenando sui social e quelle che sono arrivate attraverso mail e messaggi al sottoscritto – conclude il sindaco – Confido che il team di Subito.it provveda a ricompensare Genova e i genovesi con la scena e lo spazio che meritano e non dipingendoli come venditori di biciclette dalle ruote quadrate”.

Nel nostro portfolio dell’orgoglio zeneixe, sono tante le citazioni che lusingano la nostra città e i suoi abitanti, da Petrarca in giù, ma non è la prima volta però che i genovesi subiscono l’onta del pregiudizio. Anche Dante, il Poeta per eccellenza, ci dipinse maluccio con il suo “Ahi Genovesi, uomini diversi, d’ogne costume e pien d’ogni magagna, perché non siete voi del mondo spersi?” contenuto nel celebre Canto XXIII dell’Inferno. Ma insomma, tra il Sommo e il Subito…