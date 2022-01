Culmv, sconfitto lo sfidante Ciuffardi: Antonio Benvenuti resta alla guida dei camalli genovesi - Genova 24

Genova. Antonio Benvenuti resta il console della Compagnia unica dei lavoratori portuali per i prossimi tre anni.

Ieri sera lo spoglio ha confermato il mandato del console in carica che ha ottenuto 525 voti contro i 265 dello sfidante (e suo viceconsole) Silvano Ciuffardi che si era proposto con una propria lista.

Nell’urna anche 23 schede bianche e 15 nulle. Un applauso, nella roccaforte della Compagnia, a San Benigno, ha sottolineato il momento in cui dallo scrutinio si è capito che ormai era sicura la rielezione di Benvenuti che aspettava insieme alla sua squadra i risultati nel suo ufficio, a pochi passi dalla sala del consiglio dove si è tenuto lo spoglio.

Una sfida, quella andata in scena in queste settimane, assolutamente anomala per la Culmv perché per la prima volta ci sono stati due candidati consoli contrapposti.

La compagnia ha scelto la continuità ma una riflessione su quanto accaduto sarà indispensabile. Benvenuti – intervistato dal Secolo XIX – ha promesso che non ci saranno ‘vendette’, mentre lo sconfitto Ciuffardi, pur deluso dai numeri, rivendica l’importanza, anche per il futuro di aver aperto un dibattito all’interno del mondo dei camalli.