Covid, tamponi rapidi gratis per gli studenti: servirà la prescrizione del medico di famiglia - Genova 24

Genova. Gli studenti delle scuole liguri di ogni ordine e grado da oggi hanno diritto ad accedere gratuitamente ai tamponi antigenici rapidi sia presso le Asl che presso le farmacie e i centri convenzionati con l’azienda sanitaria della propria provincia di residenza.

Questa la novità introdotta nella giornata di oggi da Regione Liguria, che risponde quindi alle numerose richieste arrivate dal mondo scolastico, soprattutto dai presidi, in prima linea già prima delle festa natalizie per far fronte all’impennato di nuovi casi di contagio tra gli studenti, sebbene per la quasi totalità dei casi senza sintomi, soprattutto quelli considerabili gravi.

Per accedere a questo servizio, però, sarà necessaria la prescrizione medica fatta dal proprio medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, la cosiddetta “ricetta rossa” (o tecnicamente SSR). Non basterà quindi presentarsi in farmacia per ottenere ottenere un test gratis, per fare ciò servirà un passaggio con il proprio medico di base che valuterà la situazione del singolo ragazzo.

Una novità questa, che quindi allarga un servizio in precedenza garantito con le medesime modalità per gli studenti delle superiori. Certo è che ancora una volta il rischio è quello del collo di bottiglia presso i medici di medicina generale che da oggi gestiscono anche gli screening attraverso i test antigenici rapidi per tracciare le subentrate positività e le relative guarigioni.