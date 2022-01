Covid, tamponi gratuiti al Gaslini per studenti e personale scolastico - Genova 24

Genova. L’ospedale pediatrico Gaslini di Genova ha attivato in queste ore il servizio tamponi gratuiti per quarantene e fine isolamento nel percorso scuola, rivolto sia agli studenti che a tutti il personale scolastico.

L’iniziativa arriva per provare a ‘dare una mano’ ad un sistema di tracciamento in difficoltà con farmacie prese d’assalto e aziende sanitarie in affanno nel gestire la grande quantità di richieste, certificazioni e passaggi burocratici. Con relativi ritardi. Il servizio messo in campo dal Gaslini è prenotabile al link: https://portal.gaslini.org/cup/ e il risultato potrà essere scaricato dal portale: https://portal.gaslini.org/referti/ con le credenziali generate al momento della prenotazione.

È possibile effettuare un tampone antigenico dalle ore 9.30 alle ore 18.00, a Villa Quartara a Genova Quarto. Potranno usufruire del servizio gli alunni e il personale scolastico delle scuole materne e secondarie per la chiusura quarantena al giorno 10 dall’esposizione al caso e gli alunni e il personale scolastico delle scuole primarie contatto di caso positivo al giorno 0 e al giorno 5 e chiusura quarantena al giorno 10 dall’esposizione al caso. Infine tutti gli alunni e personale scolastico per la chiusura isolamento.

Ma non solo: è possibile effettuare un tampone molecolare dalle ore 8.30 alle ore 13.30 con prenotazione Cup: con indicazione su Poliss da parte del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale.