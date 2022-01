Covid, tamponi fai da te per i vaccinati o ripristino dei drive through: la Regione cerca soluzioni per i 'positivi fantasma' - Genova 24

Genova. “Non mandate i pazienti sintomatici a fare i tamponi in farmacia, è una pratica scorretta e anche pericolosa non tanto per gli operatori che sono dotati di adeguate protezioni, quanto per gli altri utenti che frequentano le farmacie”. E’ l’appello di Giuseppe Castello, presidente di Federfarma Genova, che ieri ha inviato alle Asl 3 e 4 e all’ordine dei medici una lettera chiedendo di non mettere più in difficoltà farmacisti e cittadini.

La lettera è stata anticipata stamani dall’edizione genovese di Repubblica e dal Secolo XIX. Castello, interpellato da Genova24, ribadisce il concetto che, d’altronde è anche “esplicitato nella normativa – spiega – la più recente è la nota 69100 del ministero della Salute del 30 dicembre” perché “in questo periodo abbiamo avuto moltissime segnalazioni, che creano situazioni anche incresciose con i cittadini smarriti che non sanno come comportarsi”.

Il problema, già affrontato da Genova24 in questo articolo, è che le Asl non sono in grado di affrontare i tantissimi positivi di queste settimane che andrebbero tamponate a casa dalle squadre Gsat e così un positivo sintomatico che correttamente segnala il proprio stato al medico di famiglia, che a sua volta fa la segnalazione alla Asl, spesso termina la quarantena senza aver mai visto la Asl e il medico si rifiuta di fare un certificato di fine malattia senza una positività accertata. Per chi ha il green pass in scadenza il problema è serio: o si vaccina nonostante abbia appena fatto il Covid o resta senza certificazione verde.

“Siamo consapevoli del problema – ribadisce Castello – e la nostra lettera non ha lo scopo di sollevare polemiche ma è chiaro che noi siamo solo una delle quattro gambe di un tavolo e non possiamo reggere tutto da soli. Di cose facciamo molte: i tamponi di inizio e fine quarantena, i tamponi ai ragazzi delle scuole ecc.. ma i tamponi ai sintomatici non li possiamo proprio fare proprio per la sicurezza dei cittadini”.

La certificazione dell’inizio quarantena grazie ai tamponi rapidi casalinghi, come già attuato per esempio in Emilia Romagna, potrebbe essere una soluzione? “Può esserla, se limitata ai trivaccinati o ai vaccinati con due dosi da meno di 4 mesi, perché è comunque fondamentale evitare gli abusi”. Ma ovviamente c’è anche una seconda soluzione al vaglio: “Quella di ripristinare i drive through gestiti dalle Asl, tenendo conto anche che la curva ora sembra cominciare a scendere”.

Al momento i tamponi in modalità drive sono possibili solo in tre punti (Teglia, Serra Riccò e Busalla) ma non in centro città: qualche settimana fa c’era l’ipotesi di collocare un punto drive in piazzale Kennedy ma al momento è stato prolungato il luna park, almeno per questo fine settimana.

Sul ‘modello emiliano’ del tampone fai da te solo per i vaccinati si comincia a discutere anche in Regione Liguria ma al momento nessuna decisione sembra che sarà presa a breve: “l’interlocuzione è in corso” è la risposta ufficiale di Alisa, ma la Regione sa che deve trovare una soluzione anche in fretta mentre le segnalazioni di casi kafkiani di guariti dal covid senza un certificato del medico continuano ad arrivare. Per loro, al momento, non c’è nessuna risposta.