Covid, sospesi i campionati di serie in Liguria sino al 23 gennaio compreso - Genova 24

Liguria. Il Comitato Regionale della Federazione Italiana Pallavolo, in accordo con la Consulta dei Presidenti Territoriali, ha deliberato la sospensione dei campionati di serie in tutto il territorio della Liguria fino al prossimo 23 gennaio compreso.

La decisione è stata presa, come comunicato in una nota da a seguito del perdurare della situazione pandemica in Liguria. Fipav Liguria comunicherà in seguito a proposito delle modalità e date di recupero delle giornate non disputate.