Covid, picco di contagio nel carcere femminile di Pontedecimo: 42 detenuti e 11 poliziotti positivi - Genova 24

Genova. Continuano i problemi per le carceri genovesi, che in queste ultime settimane stanno registrando numeri record per quanto riguarda i contagi da Covid-19. Dopo Marassi, arrivano notizie di cluster anche da Pontedecimo, dove è in funzione l’unico carcere femminile della regione.

Secondo quanto comunicato dal sindacato UilPa della polizia penitenziaria, infatti, ad oggi ci sarebbero almeno 42 casi di coronavirus all’interno della prigione (su 139 detenuti presenti) e 11 tra il personale della Polpen.

“Una Polizia Penitenziaria lasciata sola a fronteggiare la pandemia e soprattutto i focolai di tensioni -commenta il segretario regionale di Uilpa Fabio Paganai – del resto, se con il mese di gennaio, ormai agli sgoccioli, non sarà consunta anche la priorità al sistema penitenziario, sinora vanamente annunciata dalla Ministra della Giustizia e incidentalmente, per di più, Presidente emerito della stessa Corte Costituzionale, Marta Cartabia, ci aspettiamo un piccolo segnale di consequenzialità”.