Covid, Piana (Lega): "Preoccupazione per ulteriore coinvolgimento dell'ospedale di Voltri" - Genova 24

Genova. “Da sabato 22 gennaio 12 posti letto dell’ospedale Evangelico di Voltri potrebbero tornare a essere dedicati ai pazienti Covid se il numero dei ricoverati nell’Area Metropolitana genovese dovesse richiederlo. Un’ipotesi che mi auguro non si concretizzi, legata all’aumento dei contagi e delle conseguenti ospedalizzazioni per coronavirus”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale e commissario della Lega di Genova Alessio Piana.

“Se in un prossimo futuro ci dovesse essere un ulteriore coinvolgimento dell’ospedale voltrese nella gestione dell’emergenza potrebbe significare anche interrompere la funzionalità del pronto soccorso e di tutte le altre prestazioni sanitarie svolte all’interno della struttura ospedaliera, importantissime per il Ponente genovese e per le Valli Stura e Orba. Con questa consapevolezza, sono certo che il sistema sanitario regionale farà il possibile per scongiurare questa ipotesi tenendo conto di tutte le altre strutture e degli spazi disponibili nell’Asl3 Genovese e negli ospedali Galliera e San Martino”.