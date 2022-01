Covid, per altri 10 giorni mascherine obbligatorie all'aperto e discoteche chiuse - Genova 24

Roma. Saranno prorogati per altri dieci giorni l‘obbligo di mascherine all’aperto e la chiusura delle discoteche. È l’intesa raggiunta, a quanto si apprende da diverse fonti di governo riportate dalle agenzie di stampa, in Consiglio dei ministri.

La proroga per altri dieci giorni della chiusura delle discoteche e dell’obbligo di mascherine all’aperto in zona bianca, secondo quanto si apprende da fonti di governo, dovrebbe arrivare subito attraverso una ordinanza del ministero della Salute. L’ordinanza dovrebbe poi avere copertura normativa con un decreto legge nei prossimi giorni.

Nel prossimo consiglio dei ministri di mercoledì, secondo quanto si apprende da diverse fonti di governo, dovrebbe arrivare un nuovo decreto Covid, con il quale dare copertura normativa all’ordinanza per la proroga di mascherine all’aperto e chiusura delle discoteche e affrontare altre questioni, a partire da quella delle quarantene a scuola.

Intanto Da domani, martedì 1 febbraio, sarà obbligatorio il green pass base – cioè anche tramite tampone negativo – per entrare in negozi che non forniscono beni essenziali, banche e uffici postali. Fanno eccezione quelli che forniscono beni essenziali: alimentari, farmacie, ottici, rivendite di carburante, di prodotti per animali e casalinghi.

Cambieranno anche i termini di validità anche del super green pass. La scadenza sarà di 6 mesi per chi ha completato solo il primo ciclo di vaccinazione mentre il certificato non avrà più scadenza per chi abbia ricevuto anche la terza dose. Ricordiamo inoltre che dal 15 febbraio, tra due settimane, gli over 50 dovranno esibire il super green pass per accedere al posto di lavoro.

Infine, da domani, controlli a campione e mini-multe da 100 euro per gli over50 che fossero sorpresi senza vaccino, contravvenendo quindi all’obbligo per questa fascia d’età. Coloro che non si sono immunizzati, salvo gli esenti per motivi di salute che possano produrre un certificato medico, sono passibili di sanzione una tantum da 100 euro, appunto. Multa che sarà emessa dall’agenzia delle Entrate su segnalazione del ministero della Salute.