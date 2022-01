Covid, boom di contagi in Liguria con 3066 nuovi positivi in 24 ore: mai così tanti da inizio pandemia - Genova 24

Genova. Sono 3.066 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 10.515 tamponi molecolari processati nell’ultima giornata e 14.180 test antigenici rapidi. E’ la cifra in assoluto più alta dall’inizio della pandemia. I numeri dei test antigenici, invece, è frutto della somma delle elaborazione fatte il 5 e il 6 gennaio, recuperando i dati di ieri dopo che è stata ripristinata la funzionalità del sistema informativo a supporto della sorveglianza epidemiologica regionale.

Aumenta ancora il numero degli ospedalizzati che raggiunge quota 647 in tutta la Liguria (40 più di ieri) con 44 pazienti in terapia intensiva di cui 30 non vaccinati e 14 vaccinati. In particolare sono 82 al San Martino (4 in terapia intensiva), 129 al Galliera (6 in terapia intensiva), 18 al Gaslini (1 in terapia intensiva), 82 al Villa Scassi (7 in terapia intensiva), 27 a Sestri Levante e 5 a Lavagna (2 in terapia intensiva). In isolamento domiciliare 14.798 persone (358 più di ieri). Si registrano 9 decessi col bilancio delle vittime che sale a 4.644.

In tutta la Liguria si registrano 24.199 casi di positività (645 più di ieri). I nuovi contagiati sono 1.539 in provincia di Genova, 334 nell’Imperiese, 789 nel Savonese e 404 nello Spezzino. In sorveglianza attiva 11.133 soggetti.