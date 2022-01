Covid, la Uil: "Implementare smart working fino al 50%, serve confronto con enti locali" - Genova 24

Genova. “La ripresa dei contagi pone una riflessione urgente sul ripristino dello smart working di emergenza nei servizi pubblici, almeno fino al 50%”. A dirlo Alfonso Pittaluga, segretario confederale Uil Liguria.

“Occorrono modelli organizzativi delle singole amministrazioni integrati tra loro con l’obiettivo di assicurare la salvaguardia della salute dei lavoratori e della qualità dei servizi resi ai cittadini” aggiunge.

“La parola d’ordine è responsabilità perché non può esistere uno smart working à la carte in base a criteri puramente personali – dichiara Pittaluga – Questo nonostante le posizioni del ministro Brunetta, volte alla burocratica applicazione delle linee guida di ottobre, sottoscritte anche dal sindacato”.

“Sul territorio è necessario riprendere il filo del discorso con gli enti locali a più livelli per far fronte a un tema sentito come quello della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – conclude perché

Omicron non legge le circolari del ministro Brunetta”.