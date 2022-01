Covid, la Liguria resta in zona gialla ma da lunedì scattano le nuove restrizioni del governo - Genova 24

Genova. La Liguria sfiora la zona arancione e resta in fascia gialla almeno per la prossima settimana. Questo è quanto emerge dai dati sanitari portati in cabina di regina dall’Istituto superiore di Sanità che come ogni settimana mette sul tavolo del governo il report sull’andamento della pandemia da Covid nel nostro paese.

La nostra regione, infatti, ha superato la soglia critica del 30% di ricoveri di pazienti Covid nei reparti ordinari (siamo al 34,2%) ma rimane sotto quella del 20% in terapia intensiva con un tasso del 19,9% legato alla leggera flessione degli ultimi giorni, dove i posti letto occupati nel reparto di maggior gravità è sceso di una manciata di unità dopo il picco di sabato scorso: ieri eravamo a 44 pazienti nelle intensive, quando il limite è 47.

I dati però di questi giorni parlano di una nuova impennata nei contagi, con oltre tremila persone registrate positive nelle ultime 24 ore, e tanti nuovi ricoveri, vale a dire 40 in un solo giorno, che ci hanno fatto raggiungere quota 647 in tutta la Liguria. Per questo motivo la nostra regione rimane osservata speciale per la prossima settimana.

Ma allora tutto resta uguale? Assolutamente no. Lunedì 10 gennaio infatti entrerà in vigore il decreto legge del 31 dicembre, che di fatto estende nuove restrizioni legate al possesso di green pass e green pass rafforzato, superando di fatto il sistema dei colori delle regioni, appiattendo bianco giallo e arancione con le stesse restrizioni legate al possesso certificazione verde a prescindere dalle fasce di colore.

L’ultima tabella ministeriale è chiarificatrice: dal 10 gennaio, scatteranno le nuove misure restrittive che prevedono l’obbligo del lasciapassare sanitarie rafforzato (quindi ricavato da vaccinazione o guarigione) per praticamente tutte le attività in luoghi pubblici, dal caffè al bancone al trasporto pubblico.

Tra la zona gialla e quella arancione gli unici cambiamenti saranno il limite, per i non vaccinati, agli spostamenti dal comune di residenza, consentiti per lavoro, salute e necessità (con autocertificazione), e l’obbligo di super green pass per accedere ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, così come per partecipare a sport di contatto all’aperto.

Gli effetti della zona arancione sono stati quindi cancellati dall’ultimo decreto del governo, che di fatto li ha estesi a tutto il paese, con una nuova stretta generalizzata per i non vaccinati. Nuove restrizioni scatterebbero solamente con l’arrivo della zona rossa, le cui soglie previste sono un’occupazione in area medica sopra il 40% e in terapia intensiva oltre il 30%. Numeri, per fortuna, molto lontani, visto che per la Liguria sarebbero 693 posti occupati in media intensità e 70 in terapia intensiva.

A livello nazionale gli unici cambiamenti di “colore” sono quelli che riguardano Abruzzo, Toscana, Valle d’Aosta ed Emilia Romagna: erano “bianche” e vanno in giallo.

In Italia salgono ancora l’indice di trasmissibilità Rt e l’incidenza dei casi Covid: l’incidenza riferita a ieri 6 gennaio è infatti pari a 1669 casi su 100mila abitanti e raddoppia rispetto al valore di 783 della scorsa settimana. L’Rt sale invece a 1,43 dal valore di 1,18 della settimana precedente.

I valori più alti dell’incidenza di casi Covid-19 sono registrati questa settimana in Toscana (2680 casi per 100mila abitanti), Lombardia (2578,1) e Valle d’Aosta (2255,9).