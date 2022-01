Covid, il contagio rallenta. Bassetti: "Via le mascherine all'aperto e nelle scuole per tutti i giovani" - Genova 24

Genova. Con un primo rallentamento dei contagi e un contenimento del numero dei positivi anche nella nostra regione, sono in molti a intravedere la luce in fondo al tunnel, con una quarta ondata giunta oramai, salvo sorprese, a quell’atteso plateaux che ne preannuncia la discesa.

Per questo motivo si guarda alla Primavera con l’interrogativo di come e quanto le misure restrittive imposte dal governo possano ancora essere considerate opportune o, altrimenti, da rivedere: “L’uso della mascherina all’aperto, così come è stato congegnato dal nostro Governo, non ha evidentemente avuto gli effetti sperati, infatti, da quando le abbiamo messe i contagi sono continuativamente cresciuti in maniera sempre più imponente – ha dichiarato il direttore della clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti, in una intervista alla rivista Insanitas – In particolare, il 90% dei giovani dai 12 anni in su mi risulta siano vaccinati oppure siano entrati in contatto con il virus, per cui è verosimile pensare che un contagio tra di loro sarebbe limitato nelle sue forme più gravi, grazie alla vaccinazione. Non dico quindi che bisogna togliere la mascherina tout court, ma credo che all’aperto e nelle scuole si possa fare già da questa primavera“.

Mscherine che di fatto sono diventate il simbolo di una nuova normalità acquisita oramai da due anni, e che negli ultimi mesi ha visto un ultimo tentativi di rafforzo, con il proliferare degli obblighi ad utilizzare la versione Ffp2: “La trasmissione con Omicron avviene a prescindere dalla mascherina – continua Bassetti – Abbiamo visto cosa è successo in queste prime settimane di gennaio, la gente ha messo le mascherine Ffp2 eppure a breve avremo 20 milioni di contagiati. Le persone che si trovano sotto la nostra osservazione hanno seguito pedissequamente le regole, hanno usato le mascherine FFP2 in ogni luogo, anche in casa, ma si sono contagiate ugualmente”.

La variante Omicron corre più veloce delle mascherine: “E’ come volere arginare un fiume in piena dopo che è esondato – conclude Bassetti – Ormai Omicron corre a prescindere dalle misure restrittive che adottiamo. A questo punto, l’unica cosa intelligente da farsi è vaccinarsi. A dover stare molto attenti sono coloro che non si vaccinano, i quali possono anche pensare di continuare a mettere la mascherina ma tanto non riusciranno a proteggersi da questa variante, nel giro di due/tre mesi saranno contagiati”.