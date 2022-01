Covid, il contagio non si placa: oltre 20mila persone attualmente positive in Liguria - Genova 24

Genova. Sono 815 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria. Il dato si riferisce a 3.298 tamponi molecolari e 4.729 test antigenici processati nelle ultime 24h secondo l’ultimo bollettino emesso dalla Regione.

Non smette di crescere il numero degli ospedalizzati: oggi sono 578 in tutta la Liguria, ovvero 21 in più di ieri. In terapia intensiva ci sono 46 persone: di queste 33 non sono vaccinate.

Anche oggi si contano alcuni decessi legati al Coronavirus: sono 5 le persone mancate che avevano tra i 74 e i 95 anni. Sono quindi 4.596 le morti da inizio pandemia.

Attualmente in Liguria ci sono 20.142 persone positive al Coronavirus, 410 in più rispetto a ieri. Dei nuovi contagiati 224 sono residenti nell’imperiese, 219 nello spezzino, 198 in provincia di Genova (148 in Asl3 e 50 in Asl4) e 174 nel savonese. In isolamento domiciliare 13.196 persone (106 in meno), in sorveglianza attiva 10.986 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 2.839.372 dosi di vaccino, 480.302 terze dosi in tutto. La percentuale dei vaccini somministrati su quelli consegnati è al 99%.