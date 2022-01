Covid, i positivi asintomatici in ospedale per altre patologie non saranno conteggiati nei ricoveri - Genova 24

Roma. I pazienti ricoverati in ospedale per cause diverse dal Covid che risultino positivi ai test per il coronavirus, ma asintomatici, “qualora assegnati in isolamento al reparto di afferenza della patologia, saranno conteggiati come ‘caso’ Covid ma non saranno conteggiati tra i ricoveri dell’Area Medica Covid“.

Ciò “fermo restando il principio di separazione dei percorsi e di sicurezza dei pazienti”. Lo prevede la nuova circolare del ministero della Salute, che accoglie le richieste delle Regioni in tal senso.

Immediato il plauso del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: “Da oggi, secondo la nuova circolare del ministero della Salute, i pazienti ricoverati nei nostri ospedali per altre patologie che risultino poi positivi al virus ma asintomatici, saranno contati tra i ‘casi’ Covid ma non verranno conteggiati nel consueto bollettino con cui i territori vengono classificati in zona gialla, arancione o rossa. Un nuovo passo verso il buonsenso e la semplificazione, come avevano chiesto le Regioni” ha commentato Toti sui social.

Il Cts si era detto contrario a non contare gli asintomatici nel bollettino sanitario. Secondo gli scienziati, “non sorvegliare questi casi limiterebbe la capacità di identificare le variabili emergenti e non renderebbe possibile monitorare l’andamento della circolazione del virus”. Ma la circolare sembra risolvere il problema conteggiandoli come ‘casi’ per il tracciamento, ma non come impatto sulle strutture ospedaliere.

La circolare del ministero della Salute accoglie così una delle quattro richieste delle Regioni che erano pronte a inviare a Roma: Le altre tre riguardano l’eliminazione della quarantena per chi ha fatto il booster ed è positivo ma senza sintomi. Isolamento di una settimana, invece, per i tri-vaccinati sintomatici, ma senza l’obbligo di fare il tampone una volta trascorsi i sette giorni in casa. Infine, quella di aumentare dal 50 all’80% la capienza dei mezzi pubblici.