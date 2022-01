Covid, Governo prepara la nuova stretta: green pass per entrare in (quasi) tutti i negozi - Genova 24

Genova. Una nuova stretta per provare ad arginare ancora il contagio del Covid, colpendo nuovamente sulla obbligatorietà del lasciapassare sanitario: queste potrebbero essere già nelle prossime ore le scelte del Governo, di cui è imminente un nuovo Dpcm, già probabilmente firmato in giornata per entrare in vigore il primo febbraio

Il nodo è sui negozi in cui si potrà accedere senza Green Pass. Stando alle indiscrezioni, l’ingresso per chi è sprovvisto di certificato dovrebbe essere consentito solo negli esercizi che vendono beni essenziali.

Senza Green Pass base, ossia quello che si ottiene anche con il solo tampone, dunque, l’accesso dovrebbe essere consentito solo in negozi alimentari, farmacie e parafarmacie, supermercati e ipermercati: nel caso dei centri commerciali potrebbe essere consentito andare senza green pass al supermercato, ma non negli altri negozi.

Anche gli acquisti nei mercati rionali e dalle bancarelle degli ambulanti dovrebbe restare “free”, idem per quanto riguarda i benzinai e negozi di ottica.

Off limits senza certificato, invece, i negozi di vestiti e scarpe per adulti e bambini, ma anche uffici pubblici, servizi postali, banche, barbieri, parrucchieri ed estetisti.

Ancora in corso di valutazione, come si evince da Ansa, la questione relativa ad edicole e tabaccai: si starebbe ipotizzando l’ok solo all’aperto, nei chioschi o ai distributori automatici (nel caso delle sigarette).