Covid, ecco l'elenco delle farmacie che eseguono i tamponi rapidi per guarigione e contagio - Genova 24

Genova. Da domani, lunedì 10 gennaio, i tamponi rapidi saranno utilizzati per tracciare l’andamento del contagio, accertando l’avvenuta positività ma anche, e soprattutto, la intervenuta guarigione.

“In Liguria i tamponi antigenici per chi ha avuto il Covid e deve certificare la guarigione per uscire dall’isolamento saranno gratuiti e si potranno fare anche in farmacia. Una misura di buonsenso che aiuterà i cittadini in questo momento complicato di alta circolazione del virus”. Questo il commento dl presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti, a integrazione della delibera firmata ieri e in vigore da lunedì 10 gennaio dopo un vero è proprio caos legato al sovraccarico del sistema

Da una parte quindi la conferma che per certificare la guarigione i tamponi antigenici (come i molecolari effettuati nei centri asl preposti) saranno gratuiti. Dall’altra la possibilità estesa agli ex positivi di effettuare i test antigenici in farmacia (finora era possibile solo per i contatti di caso).

Una decisione presa per alleggerire il sistema sanitario regionale fortemente in difficoltà con la recente impennata di contagi: i tempi per ricevere a casa lo screening molecolare si sono allungati a dismisura, spesso arrivando a ‘bucare’ il decorso stesso della malattia, omettendo quindi di certificare l’eventuale contagio (e conseguente guarigione), che, come è noto, vale come una dose di vaccino.

Nella galleria fotografica di questo articolo trovate l’elenco di tutte le farmacie disponibili per eseguire i tamponi, lo stesso elenco è scaricabile a questo link.