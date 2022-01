Covid e scuola, la preside chiama i genitori: "Chi vuole salga in cattedra, solo così teniamo aperto" - Genova 24

Genova. Sta rimbalzando da un capo all’altro del Paese la storia dell’istituto comprensivo di Bogliasco, Pieve e Sori dove la dirigente scolastica, Enrica Montobbio, ha deciso come estrema ratio di chiedere ai genitori di aiutarla a tenere la scuola aperta. La notizia è stata riportata stamani dal Secolo XIX e da Primocanale.

L’istituto comprensivo riunisce circa 40 classi tra infanzia, elementari e medie, quindi primarie e secondarie di primo grado. Ma a causa della mancanza di docenti per via di malattie e quarantene e la scarsità di supplenti a disposizione, ha scritto un “appello urgente” ai genitori affinché siano loro a salire in cattedra. Letteralmente.

Non una semplice provocazione. Tanto che la dirigente scolastica, in queste ore, sta vagliando i curricula dei genitori che hanno dato la loro disponibilità. Si tratterebbe di un lavoro vero e proprio.

Le scuole infatti possono procedere all’assunzione in autonomia di uno o più docenti in maniera temporanea. Anche in attesa che gli insegnanti ammalati o in quarantena possano tornare a insegnare ai loro figli.

Per tutti? Quasi. Tecnicamente per insegnare come supplente occasionale alle medie basta, si fa per dire, una laurea nella materia scelta, mentre per elementari e materna serve la laurea in scienze della formazione o basta il diploma magistrale se conseguito prima del 2003.