Covid, due positivi in casa Sampdoria: sono Augello e Falcone - Genova 24

Genova. Due positivi in casa Samp. Il club blucerchiato fa sapere che i referti dei controlli svolti negli ultimi giorni hanno evidenziato positività al Covid-19 per Tommaso Augello e Wladimiro Falcone.

Entrambi vaccinati e asintomatici, scrive la società, non hanno avuto contatti diretti con gli altri componenti della squadra. Attualmente si trovano in isolamento, in attesa di essere ritestati nei prossimi giorni.

La società informa inoltre di aver dato comunicazione alla competente autorità sanitaria locale e di aver applicato tutte le procedure previste.