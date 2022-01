Covid, stop ai divieti per le discoteche? I gestori: "Fateci riaprire a San Valentino" - Genova 24

Genova. Mentre i numeri legati alla pandemia di Covid continuano a calare, lentamente ma costantemente, scorre anche il calendario dei divieti posti dal governo in questi ultimi mesi. Domani, lunedì 31 gennaio, è il termine ultimo per la validità dei divieti di feste, eventi e concerti con assembramenti all’aperto.

Ma non solo: secondo i decreti dell’esecutivo sempre nella giornata di domani dovrebbe terminare anche il divieto di apertura delle discoteche e delle sale da ballo. Ma c’è un ma: nella stessa giornata di domani, infatti, il Consiglio dei ministri si riunirà per aggiornare la situazione e sul tavolo dell’esecutivo potrebbe arrivare una riapertura ancora posticipata dei locali notturni.

Secondo alcune indiscrezioni si starebbe valutando la riapertura non immediata, come altrimenti garantirebbe l’eventuale mancato rinnovo del decreto i cui termini scadono domani, ma l’individuazione di una data certa che permetterebbe ai gestori di iniziare con i preparativi necessari e al governo di monitorare ulteriormente l’andamento della curva dei contagi e quella delle ospedalizzazioni. Il che potrebbe sintetizzarsi nella data del 15 febbraio.

“Siamo convinti che dal governo arriveranno nuove restrizioni – affermano sconsolati dal Silb (il sindacato dei locali da ballo) – Però auspichiamo indicazioni che ci permettono di programmare: ovvero non 15 giorni di proroga, ma la certezza che si potrà aprire il 15 febbraio. Meglio il 14 febbraio, San Valentino: sarebbe un bel messaggio di ripartenza. Siamo a disposizione per creare le condizioni per riaprire in sicurezza. Regole e indicazioni le abbiamo sempre rispettate e continueremo a farlo”, concludono dal sindacato.