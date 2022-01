Covid, contagi in crescita anche in Serie A: partite a rischio - Genova 24

Genova. Sono 87 i positivi accertati in serie A. La crescita dei contagi a causa della variante Omicron si rispecchia anche nel massimo campionato di calcio. A star peggio è la Salernitana, che sembra non avere pace dopo il sospiro di sollievo del salvataggio in extremis con una nuova proprietà. Ben nove i giocatori positivi più due dello staff e tutto il gruppo in quarantena. A rischio il match contro il Venezia. Non bene anche Verona (8 giocatori e 2 membri del gruppo squadra) e Udinese (7 calciatori e due membri del gruppo squadra). La Lega però sembra tirar dritto e le partite di domani non dovrebbero subire rinvii.

I prossimi avversari di Genoa e Sampdoria, nell’infrasettimanale dell’Epifania, sono rispettivamente Sassuolo e Cagliari, mentre domenica le genovesi sono attese alla trasferta di Napoli (la Sampdoria) e alla decisiva partita contro lo Spezia (il Genoa).

La situazione dei positivi nel Genoa è per il momento sotto controllo: Criscito, il giovane Serpe e mister Shevchenko.

Anche nella Sampdoria i calciatori con il Covid sono due: Augello e Falcone, oltre a due membri dello staff.

Agli avversari va peggio: tre i giocatori positivi nel Sassuolo (uno è Peluso), mentre nel Cagliari ad avere il Covid sono Nandez e Goldaniga.

Napoli e Spezia sono ancora più in difficoltà: negli azzurri positivi Osimhen, Lozano, Elmas, Malcuit, Mario Rui, mister Spalletti e il primavera Boffelli, nella squadra di Thiago Motta invece Hristov, Kovalenko, Nzola e Manaj (oltre a un collaboratore).

Il Napoli deve giocare prima contro la Juventus e sembra quasi un replay della stagione precedente ciò che si sta prefigurando, con la squadra che potrebbe essere bloccata dalla Asl.

La situazione è in completo divenire. Oggi altri giri di tamponi e si vedrà.