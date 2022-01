Covid, 3209 nuovi positivi in Liguria. Tornano a salire i ricoveri me le intensive calano - Genova 24

Genova. Sono 3.209 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 4.142 tamponi molecolari e 18.875 test antigenici rapidi processati secondo il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione. Piccola ripresa dei ricoveri con numeri leggermente in aumento nelle ultime 24 ore.

In tutta la Liguria sono 748 i ricoverati (22 più di ieri) di cui 35 in terapia intensiva (2 meno di ieri, 24 non vaccinati e 11 vaccinati). Si registrano ancora 5 deceduti che portano il bilancio totale a 4.873 vittime del Covid da inizio emergenza. In isolamento domiciliare 46.361 persone (235 in meno).

Ssono in calo i positivi, 56.838 in tutta la Liguria grazie ai 5.254 nuovi guariti. Dei nuovi positivi 1.553 sono in provincia di Genova, 690 nel Savonese, 524 nell’Imperiese, 431 nello Spezzino. 11 non sono residenti in Liguria. In sorveglianza attiva 12.561 liguri.

Nelle ultime 24 ore sono stati inoculate 6.262 dosi di vaccino, tra prime, seconde e terze dosi.