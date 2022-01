Covid, 2496 nuovi casi in Liguria. Ricoveri ancora in crescita con 28 pazienti in più nei reparti - Genova 24

Genova. Sono 2.496 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria. Il dato si riferisce a 12.126 tamponi effettuati nelle ultime 24h, tra molecolari (3.706) e antigenici rapidi (8.420).

Dei nuovi positivi 1.203 riguardano la provincia di Genova (1.043 in Asl 3 e 160 in Asl 4), 585 l’Asl 2 Savonese, 478 l’Asl 1 imperiese e 226 l’Asl 5 spezzina. Sono 4 le persone positive non residenti in Liguria.

Secondo il bollettino odierno di Alisa e Regione Liguria, continua a crescere il numero degli ospedalizzati: sono 28 i nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore. I posti letto occupati da pazienti Covid raggiungono quindi quota 766, di cui 42 in terapia intensiva, (+1 di ieri). Registrato anche un decesso, si tratta di un 77enne mancato all’ospedale di Albenga.

Con 1.563 nuovi guariti certificati da tampone negativo in Liguria ci sono al momento 54.209 casi di Coronavirus attivi, un numero comunque in costante crescita. 29.008 sono le persone positive e in isolamento domiciliare, 1.767 più di ieri. 12.395 quelle in sorveglianza attiva, contatti di caso o con sintomi ma non ancora accertati.

Prosegue la campagna vaccinale. Oggi sono state somministrate 8.187 dosi