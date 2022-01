Corso Italia, addio alle storiche fioriere: sono iniziati i lavori per la nuova pista ciclabile - Genova 24

Genova. Coi primi colpi di ruspa alle storiche fioriere in granito sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile strutturata che fiancheggerà la passeggiata a mare di corso Italia. Il Comune di Genova ha affidato i lavori una settimana fa a un raggruppamento di imprese genovesi formato da Tecnotatti Srl, Edil Due Srl e Impresa Traversone Sas con un cronoprogramma piuttosto stretto: i lavori dovranno essere finiti tra fine maggio e inizio giugno, comunque in tempo per l’avvio della stagione estiva.

Operai e tecnici della Tecnotatti hanno iniziato in queste ore le prime operazioni di “assaggio” dei materiali per capire che cosa sarà possibile recuperare e come impostare il programma degli interventi. La sfida più ardua è rappresentata proprio dalle fioriere: secondo le indicazioni della Soprintendenza il granito dovrà essere il più possibile riutilizzato per costruire le nuove fioriere con panchina integrata che saranno posizionate sulla passeggiata. Anche le piastrelle in klinker ceramico andranno salvaguardate e mantenute nel disegno originale. Le indagini preliminari dureranno qualche giorno, poi si potrà partire con le demolizioni vere e proprie.

guarda tutte le foto 8



Al via i lavori per la nuova pista ciclabile in corso Italia

I lavori si svolgeranno in parallelo e il tratto di 2 chilometri e mezzo interessato dal progetto sarà suddiviso in tre cantieri, ognuno dei quali di competenza di una delle imprese del raggruppamento. Durante i lavori sarà sempre assicurata la piena disponibilità della passeggiata, così come – salvo casi particolari – l’attraversamento della carreggiata lato mare. L’area di cantiere sarà allestita in modo da lasciare sempre una corsia per il passaggio dei mezzi privati e del trasporto pubblico locale, mentre l’attuale pista ciclabile sarà temporaneamente soppressa.

Come sarà la nuova pista ciclabile di corso Italia

La nuova pista ciclabile strutturata di corso Italia sarà bidirezionale, separata dal traffico veicolare e progettata per soddisfare e conciliare gli interessi e le esigenze di tutti gli utenti della strada, nell’ottica di una maggiore sicurezza e sostenibilità ambientale della mobilità.

Lungo 2,5 km e con una larghezza complessiva di 3 metri (1,5 metri per ognuno dei due sensi di marcia), il nuovo percorso ciclabile collegherà corso Marconi a Boccadasse e si svilupperà lungo la carreggiata a mare di corso Italia, che avrà due corsie fino all’intersezione con via Piave e un’ampia e generosa corsia unica fino a via Cavallotti, permettendo così ai mezzi di soccorso di superare eventuali veicoli fermi in corsia.

Con la realizzazione della nuova ciclabile in sede propria, l’intera carreggiata a monte di corso Italia, in direzione centro, tornerà invece nella piena disponibilità del traffico veicolare grazie alla soppressione della pista ciclabile in sede riservata realizzata nel 2020.