Coronavirus, stasera e giovedì hub aperti a Genova fino a mezzanotte per somministrare la 'booster' - Genova 24

Genova. “Tra poco a Genova si svolgerà la prima di quattro serate, in programma il martedì e il giovedì di questa e della prossima settimana, organizzate da Asl3 presso gli hub della Sala Chiamata del Porto (dalle 18.30 alle 24) e di San Benigno (dalle 20 alle 24) per favorire la somministrazione della dose booster alla popolazione over12.

In questo caso è indispensabile la prenotazione attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it. Da domani invece su tutto il territorio saranno attivate linee dedicate ad accesso diretto per favorire la vaccinazione a chi, tra gli over12, avesse il green pass in scadenza nei successivi 7 giorni. Si tratta di un ulteriore straordinario sforzo del nostro sistema sanitario, nella consapevolezza, confermata in modo univoco dai dati, che il vaccino è l’unica arma efficace contro il virus e soprattutto contro le forme gravi di infezione che determinano il ricovero in ospedale, specie in terapia intensiva”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti.

In particolare, dall’analisi della situazione nel periodo dal 1 dicembre ad oggi emerge una pressione ospedaliera decisamente ridotta, in termini di pazienti Covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando nessun cittadino aveva ancora completato il ciclo vaccinale: l’anno scorso erano mediamente presenti più di 70 pazienti, mentre quest’anno il dato si è ridotto del 50%, con una media nello stesso periodo pari a 35 pazienti ricoverati nei reparti per acuti. E addirittura, paragonando i due momenti di picco pandemico, emerge che in Liguria si è passati dalle oltre 120 persone ricoverate in terapia intensiva nel 2020 alle meno di 50 persone attuali.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, aumentano le prime dosi somministrate: sono 12.362 nell’ultima settimana a fronte delle 10.217 prime dosi somministrate durante la settimana precedente, con un incremento di oltre mille (1.123) nuove vaccinazioni nella sola Asl3. In particolare, a recarsi negli hub per la somministrazione della prima dose sono stati, nelle ultime due settimane, soprattutto i bambini tra 5 e 11 anni (7.209 prime dosi) e i cinquantenni (3.155 prime dosi), seguiti dai ragazzi tra 12 e 19 anni (3mila nuove vaccinazioni). Nella fascia di età 5-11 anni, risultano complessivamente 13.400 bambini vaccinati, a fronte di 22.604 prenotazioni su tutto il territorio regionale.

In merito al percorso scuola inoltre “in relazione all’attività di monitoraggio nelle scuole d’infanzia, elementari, medie e superiori abbiamo semplificato la procedura – aggiunge Toti – per permettere alle famiglie di effettuare il tampone ai propri figli, ottenendo l’esenzione in modo ancora più agevole: da oggi infatti per effettuare il primo tampone e quelli previsti al quinto e al decimo giorno, previsti dalla normativa nazionale per proseguire il percorso scolastico o terminare la quarantena, sarà sufficiente compilare un’autocertificazione in cui il genitore specifica che la classe è sottoposta a quarantena dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl competente per territorio, specificando data e numero del provvedimento. L’autocertificazione dovrà poi essere consegnata ai centri tampone delle Asl, ai laboratori privati accreditati o alle farmacie che dovranno conservare il documento come ricevuta. Il nostro obiettivo – conclude – è tutelare, per quanto possibile, la didattica in presenza, andando incontro alle esigenze delle famiglie liguri”.

Qui di seguito il dettaglio delle linee ad accesso diretto che da domani, mercoledì 19 gennaio, saranno attive in tutte le Asl per agevolare la vaccinazione ai liguri over 12 con il green pass in scadenza nei 7 giorni successivi (requisito indispensabile); potranno accedere anche i ragazzi nella fascia 12-15 anni per la somministrazione delle dosi booster:

Asl1

• hub Arma di Taggia (da lunedì a sabato dalle 9 alle 18);

• Palasalute di Imperia (da lunedì a sabato dalle 14 alla 20);

• hub di Camporosso (da lunedì a sabato dalle 14 alle 20);

• ospedale di Bordighera nelle giornate del 22, 23, 29 e 30 gennaio (dalle 8 alle 20)

Asl2 – Palacrociere di Savona (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18)

Asl3

• hub Casa della Salute Torre MSC San Benigno (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18)

• Sala Chiamata del Porto (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18)

• Teatro della Gioventù (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18)

Asl4 – hub di Chiavari (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18)

Asl5 – hub di Sarzana (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18)

