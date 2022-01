Coronavirus, nuovi contagi ancora da record (2.432): aumentano i ricoveri in ospedale - Genova 24

Genova. Battuto anche oggi il record assoluto di nuovi positivi al coronavirus in un giorno in Liguria: sono 2.432 su 8.993 tamponi molecolari e 15.477 test antigenici rapidi processati secondo i dati dell’ultimo bollettino. Risalgono anche gli ospedalizzati che sono 13 in più di ieri.

In tutta la regione sono 542 i ricoverati di cui 48 in terapia intensiva (di questi 34 non sono vaccinati). Nella città metropolitana di Genova se ne contano 73 al San Martino (7 in terapia intensiva), 103 al Galliera (6 in terapia intensiva), 15 al Gaslini (1 in terapia intensiva), 66 al Villa Scassi (4 in terapia intensiva), 23 a Sestri Levante, 4 a Lavagna (2 in terapia intensiva). In isolamento domiciliare in tutta la Liguria 12.890 persone, 805 più di ieri.

Un unico decesso registrato: è una donna di 67 anni ricoverata al Villa Scassi.

I positivi attualmente in Liguria sono 18.905.

(rispetto a ieri 1.414 in più nonostante 1.107 nuovi guariti). In sorveglianza attiva ci sono 11.185 persone. Dei nuovi contagiati 1.273 sono in provincia di Genova, 497 nel Savonese, 282 nello Spezzino, 368 nell’Imperiese, 12 residenti fuori Liguria.

Ieri sono state eseguite 4.026 dosi di vaccino. Le terze dosi somministrate in tutto sono 474.494.

.