Coronavirus, in Liguria 6.197 nuovi positivi e aumentano ancora gli ospedalizzati - Genova 24

Genova. Sono 6.197 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 5.476 tamponi molecolari e 26.493 test antigenici rapidi processati. Sono i dati del bollettino quotidiano diffuso dalla Regione. Aumentano i ricoveri negli ospedali e si registrano altri 2 decessi.

In tutta la regione sono ricoverati 782 pazienti positivi (16 in più) di cui 42 in terapia intensiva (18 non vaccinati e 14 vaccinati). Per quanto riguarda la provincia di Genova, sono 118 al San Martino (12 in terapia intensiva), 137 al Galliera (5 in terapia intensiva), 21 al Gaslini (1 in terapia intensiva), 157 al Villa Scassi (7 in terapia intensiva), 2 al Micone, 27 a Sestri Levante, 4 a Lavagna. In isolamento domiciliare 35.708 persone (1.137 in più).

In Liguria sono saliti a 61.347 i positivi attuali (801 in più nonostante 5.394 nuovi guariti). Dei nuovi contagiati 3.573 sono in provincia di Genova, 967 nell’Imperiese, 894 nel Savonese, 738 nello Spezzino. In sorveglianza attiva 13.243 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 17.162 dosi di vaccino. Le terze dosi somministrate in tutto sono 690.431.