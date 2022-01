Coronavirus: il tasso di positività in Liguria schizza al 20%, ricoveri ancora in aumento - Genova 24

Genova. Sono 1.265 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 4.323 tamponi molecolari e 1.906 test antigenici processati nell’ultima giornata secondo l’ultimo bollettino emesso dalla Regione. Il tasso di positività schizza al 20% complici i pochi test rapidi effettuati il 1° gennaio, giorno festivo. Aumentano ancora gli ospedalizzati ma diminuiscono i posti occupati in terapia intensiva.

In particolare sono 557 i pazienti ricoverati in tutta la Liguria (15 in più rispetto a ieri) di cui 47 in terapia intensiva: di questi 35 non sono vaccinati. Al San Martino si registrano 70 ricoverati (6 in terapia intensiva), al Galliera 112 ricoverati (6 in terapia intensiva), al Gaslini 17 ricoverati (1 in terapia intensiva), 69 al Villa Scassi (6 in terapia intensiva), 3 al Micone, 21 a Sestri Levante e 4 a Lavagna.

Attualmente in Liguria ci sono 19.732 persone positive al coronavirus, 827 in più rispetto a ieri. Dei nuovi contagiati 526 sono residenti nello Spezzino, 524 in provincia di Genova, 155 nell’Imperiese e 71 nel Savonese. In isolamento domiciliare 13.302 persone (412 in più), in sorveglianza attiva 11.156 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 944 dosi di vaccino. Le terze dosi somministrate in tutto sono 475.147.