Coronavirus, il contagio dilaga in Liguria: 9.267 nuovi casi, per effetto anche dei tamponi antigenici - Genova 24

Genova. Sono ben 9.267 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 14.793 test molecolari e 32.203 test antigenici rapidisecondo il bollettino della Regione. Un numero da record assoluto, dovuto appunto al recente conteggio dei tamponi rapidi per entrata e uscita dalla quarantena.

Dei nuovi casi 4.573 sono relativi alla sola provincia di Genova, 3.800 alla Asl 3 genovese e 773 alla Asl 4. Nel savonese ci sono 1.400 nuovi casi. Nell’imperiese 2.047 e 1.194 nello spezzino. 53 i casi non sono riconducibili a una residenza in Liguria.

Sono 729 in tutta la Liguria le persone ricoverate in ospedale (11 in meno rispetto a ieri), ma resta sotto la soglia del 20% dell’occupazione il numero di quelle in terapia intensiva, 43, . Di questi 36 non sono vaccinati e 7 vaccinati.

Nove i deceduti registrati dal bollettino di oggi, che fanno salire il conto dei morti a 4676. Il più giovane è un 73enne deceduto a Imperia, il più anziano una donna di 98 anni, morta al Villa Scai di Genova

I positivi attuali continuano a crescere: sono 44.219 in Liguria nonostante i 6.079 nuovi guariti certificati registrati in un giorno. In sorveglianza attiva 12.010 persone. In quarantena, positive, ce ne sono 18.474, 2.651 più di ieri.

Tra ieri e oggi sono state somministrate 18.316 dosi di vaccino . Le dosi booster somministrate finora sono 559.412.