Coronavirus, domani il via alle prenotazioni delle terza dose anche per i 12-15enni - Genova 24

Liguria. Partiranno mercoledì 12 gennaio le prenotazioni per la dose booster relativa alla fascia tra i 12 e i 15 anni, che è stata autorizzata da Aifa il 5 gennaio. Sul portale prenotavaccino si potrà prendere appuntamento dalle ore 18, mentre in tutti gli altri canali si dovranno attendere le 8 del giorno successivo, quando prenderanno il via le prime somministrazioni.

Ad annunciarlo ieri sera il presidente Giovanni Toti, durante il punto stampa di aggiornamento sulla situazione Coronavirus in Liguria.

“In vista dell’apertura delle prenotazioni per la dose booster della fascia 12-15 e delle nuove disposizione governative – spiega Toti – abbiamo chiesto alle aziende di allargare ulteriormente l’agenda delle prenotazioni per facilitare l’accesso, e di portare le somministrazioni alle 100mila dosi a settimana“.

Per quanto riguarda invece i tamponi, ieri è stato reso noto il “piano scuola” con tutte le regole da seguire su quarantena, dad e test anti Covid. In particolare gli studenti, dalla scuola materna alle superiori, potranno accedere a tamponi gratuiti presso le Asl, le farmacie o i centri convenzionati, ma solo previa prescrizione da parte del medico di famiglia o del pediatra.

E proprio ieri, lunedì 10 gennaio, è ripreso l’anno scolastico dopo le festività natalizie. “È stata una ripartenza importante nelle scuole della Liguria – ha detto l’assessore Ilaria Cavo – Dai dati raccolti, abbiamo avuto una presenza di 8 studenti su 10 e di 9 docenti su 10, numeri che ci fanno dire che la scuola è riuscita a ripartire in presenza. In una riunione con Alisa e la Direzione Scolastica Regionale abbiamo fatto il punto sui tamponi in particolare sulla fascia delle scuole elementari in quanto è lì che la nuova normativa richiede il testing in caso di una positività in classe per evitare la Dad. Da qui si è partiti per garantire la gratuità dei test agli alunni su tutto il sistema delle strutture sanitarie autorizzate dalle Asl. Una circolare che verrà diffusa nelle scuole spiegherà nel dettaglio come muoversi. La gratuità si è poi allargata alla scuola dell’infanzia. Non va poi dimenticato il meccanismo dell’autosorveglianza che scatta nelle scuole medie e nelle scuole superiori come già stabilito dal decreto”.