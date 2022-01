Coronavirus, 5692 nuovi casi e 9 morti in Liguria ma ricoveri in calo e terapie intensive stabili - Genova 24

Genova. Sono 5692 i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore in Liguria dal bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria per il ministero della Sanità. Il numero è riferito a 23884 tamponi antigenici e 7237 tamponi molecolari processati. Verso la stabilizzazione il numeri di tamponi analizzati rispetto al picco di inizio settimana con l’ammissione dei test rapidi per il tracciamento ufficiale del virus.

Dei nuovi positivi 3286 riguardano la provincia di Genova (2873 in Asl 3 e 413 in Asl 4), 850 l’Asl 2 Savonese, 799 l’Asl 1 imperiese e 724 l’Asl 5 spezzina. Sono 33 le persone positive che non sono residenti in Liguria.

In calo i ricoveri in ospedale: in tutto i posti letto occupati da pazienti covid sono 716, 11 meno di ieri, di cui 40 in terapia intensiva, stabili. Qui 32 pazienti non sono vaccinati, e solo 8 sono vaccinati.

Ancora alto, invece, il numero dei morti registrati dal bollettino di oggi. Sono nove le persone decedute in seguito al Covid. La più giovane aveva 73 anni.

Con 3198 guariti certificati da tampone negativo in Liguria ci sono al momento 49164 casi di Coronavirus attivi, un numero comunque in costante crescita. 22020 sono le persone positive e in isolamento domiciliare, 2263 più di ieri. 11465 quelle in sorveglianza attiva, contatti di caso o con sintomi ma non ancora accertati.

Prosegue la campagna vaccinale. Oggi sono state somministrate 18757 dosi, un numero che corrisponde a un andamento delle vaccinazioni a pieno regime e in crescita anche rispetto agli ultimi giorni. Di queste somministrazioni le dosi booster sono 15343. Le restanti sono prime e seconde dosi.