Coronavirus, 5388 nuovi casi e ricoveri in calo negli ospedali ma il contagio non è ancora al picco - Genova 24

Genova. Sono 5388 i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore in Liguria dal bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria per il ministero della Sanità. Il numero è riferito a 23955 tamponi antigenici e 5648 tamponi molecolari processati.

Dei nuovi positivi 3018 riguardano la provincia di Genova (2467 in Asl 3 e 551 in Asl 4), 952 l’Asl 2 Savonese, 816 l’Asl 1 imperiese e 586 l’Asl 5 spezzina. Sono 16 le persone positive che non sono residenti in Liguria.

Stabili ricoveri in ospedale: in tutto i posti letto occupati da pazienti covid sono 757, 26 meno di ieri, di cui 40 in terapia intensiva, stabili. Qui 26 pazienti non sono vaccinati, e 14 sono vaccinati.

Ancora alto, invece, il numero dei morti registrati dal bollettino di oggi. Sono nove le persone decedute tra ieri e oggi in seguito al Covid. La più giovane era una donna, aveva 46 anni ed era ricoverata all’ospedale di Sanremo.

Con 4420 guariti certificati da tampone negativo in Liguria ci sono al momento 62782 casi di Coronavirus attivi ancora in aumento rispetto a ieri. 44453 sono le persone positive e in isolamento domiciliare, 2205 più di ieri. 12738 quelle in sorveglianza attiva, contatti di caso o con sintomi ma non ancora accertati.

Prosegue la campagna vaccinale. Oggi sono state somministrate 15166 dosi, un numero che corrisponde a un andamento delle vaccinazioni a pieno regime ma in diminuzione rispetto alle settimane passate.