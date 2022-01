Coronavirus, 1946 nuovi casi in Liguria: 37 ricoveri in più in ospedale ma le terapie intensive sono stabili - Genova 24

Genova. Sono 1946 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 5754 test molecolari e 5335 test antigenici rapidi secondo il bollettino della Regione. Si tratta di una cifra di nuovi contagi meno impressionante rispetto agli oltre 3000 registrati ieri ma si tratta di un numero rapportato a una quota di tamponi molto inferiore a causa del giorno festivo appena passato.

Dei nuovi casi 774 sono relativi alla provincia di Genova, 529 alla Asl 3 genovese e 245 alla Asl 4. Nel savonese ci sono 583 nuovi casi. Nell’imperiese 172 e 413 nello spezzino. Quattro casi non sono riconducibili a una residenza in Liguria.

Sono 684 in tutta la Liguria le persone ricoverate in ospedale (altre 37 in più rispetto a ieri), ma resta invariato il numero di quelle in terapia intensiva, 40, 28 non vaccinati e 12 vaccinati.

I morti in tutto sono 4560. Sei i deceduti registrati dal bollettino di oggi. La persona più giovane un uomo di 53 anni morto all’ospedale di Sanremo.

I positivi attuali continuano a crescere: sono 11.672 in Liguria nonostante i 973 nuovi guariti registrati in un giorno. In sorveglianza attiva 11.672 persone. In quarantena, positive, ce ne sono 15.049.

Tra ieri e oggi sono state somministrate 7760 dosi di vaccino.