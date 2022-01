Coppa Italia, stasera con la Juventus tocca alla Samp di Tufano - Genova 24

Genova. Giampaolo non è stato ancora ufficializzato, però è come se lo fosse… Fuori dai denti, non è difficile immaginare come il mister nato a Bellinzona abbia preferito lasciare la ‘patata bollente’ Juventus nelle mani di Tufano, per poter poi preparare la partita con lo Spezia, con qualche allenamento a disposizione, per dare una ‘infarinatura’ dei suoi schemi alla squadra.

Ci sta… iniziare con l’incasso di qualche scoppola a Torino, non sarebbe stato simpatico e nemmeno di buon auspicio… ciò non toglie che non potete immaginare quanto ci piacerebbe assistere ad un ‘Davide contro Golia’ da parte di Felice Tufano… che invece, molto probabilmente, sarà costretto stasera a giocarsi le sue carte, non solo al netto dei molti assenti, ma anche con l’intento dirigenziale di non spremere troppo quei giocatori che dovranno essere al ‘top’ per la decisiva prossima sfida di campionato.

Ecco perché, perfino in porta, potrebbe decidersi di non rischiare Falcone, ma di dare una chance a Ravaglia e sulle fasce Conti e Murru potrebbero giocare al posto di Bereszyński e Augello. Al centro esordirà Magnani, al fianco di uno tra Ferrari e Drăgușin (e chissà che non possa avere la gioia di calcare il verde dell’Allianz Stadium anche il capitano della Primavera, Luigi Aquino).

A centrocampo facile trovi spazio il redivivo Vieira (bisognerà pur testare se si è ripreso da lungo stop) e non è da escludere la sorpresa di Yepes Laut in cabina di regia, affiancato magari, nel corso della gara, da Simone Trimboli… Non tutti assieme, è ovvio… Tufano non vorrà mandarli allo sbaraglio e li alternerà con Rincón, Candreva, Thorsby, Askildsen e Ciervo. Davanti spazio a Torregrossa (va piazzato: è seguito da Pisa, Benevento, Brescia e Monza), con Caputo e Gabbiadini a dividersi i 90 minuti.

Insomma, impresa titanica, quella che aspetta mister Tufano, ma è d’obbligo complimentarsi con lui a priori, per il coraggio di averla accettata!

Ed ora, torniamo alla nostra rubrica di calciomercato, parlando di Stefano Sensi, il centrocampista ideale per il gioco di Gampaolo… Sembra quasi fatta... Il management dell’Inter è d’accordo, come pure il giocatore che è ben conscio che venendo a Genova, si potrebbe giocare alla grande la convocazione per i Mondiali in Qatar… senonché Simone Inzaghi, pur di trattenerlo, sembra volergli dare la maglia da titolare in Coppa Italia, nella sfida di domani sera contro l’Empoli. Il rischio è che si ripeta quanto successo questa estate con Petagna, trattenuto da Spalletti. Chissà se potrebbe addolcire la bocca, al fratello minore di ‘Pippo’, un combattivo Thorsby per il suo centrocampo ultra tecnico? Altrimenti il norvegese potrebbe ugualmente rimpinguare le casse doriane, raggiungendo, ad Watford, il suo mentore, Claudio Ranieri…

Altro nome graditissimo a Giampaolo? Karol Linetty… ed è un’operazione concretizzabile (prestito, magari con diritto di riscatto), perché nello scacchiere di Ivan Jurić, lo spazio per il polacco è davvero scarso.

Idem dicasi per il milanista Samuel Castillejo, anche se le caratteristiche tattiche dello spagnolo non è combacino al 100% col 4-3-1-2 del mister… ma forse non è il caso di soffermarsi troppo sulla prima esperienza ‘giampaoliana’ a Bogliasco… il tempo passa e certi concetti evolvono.

Voci distante come il giorno e la notte (per via dell’età, non del ruolo) quelle che riguardano il giovane talento della Roma (il polacco Nicola Zalewski, esterno sinistro di piede destro, un classe 2002 con già un gettone con la Nazionale che ha fatto grande Zbigniew Boniek) e il veterano Éder Citadin Martins, un’interessante suggestione, in grado forse di alimentare più bei ricordi, che fatti concreti. L’italo brasiliano vorrebbe tornare nel ‘Bel Paese’, dopo aver disputato l’ultima stagione in Brasile, con la maglia del São Paulo.

I due sopra citati hanno le stesse caratteristiche di Gregoire Defrel (ha fatto con Giampaolo la sua migliore annata) e Dennis Man, ma le dichiarazioni del suo agente Becali (riportanti un interessamento della Sampdoria per il suo assistito) sono antecedenti all’esonero di D’Aversa, quindi da rivalutare da parte del prossimo mister blucerchiato.

E a riguardo di nuove valutazioni, chissà se Giampaolo vorrà fare un nuovo pensierino su Valerio Verre, attualmente unico trequartista in rosa, oppure se lascerà che Cagliari o Salernitana si accaparrino i suoi servizi.

Infine ci fa piacere constatare che torna a giocare in Italia un giocatore sul quale avremmo scommesso e che invece ha fatto una carriera inferiore alle nostre attese… stiamo parlando del difensore croato Lorenco Šimić, che la Sampdoria aveva scovato nell’Hajduk Spalato e poi dato in prestito con alterne fortune a Empoli, Spal, Rijeka e Dunajská Streda, prima di lasciarlo andare definitivamente allo Zagłębie Lubin. Ebbene adesso, è stato tesserato dall’U.S. Lecce, una seria candidata al ritorno in Serie A.