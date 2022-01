Coppa Italia, Shevchenko si gioca la panchina contro il suo ex Milan: segui la cronaca in diretta del match - Genova 24

Risultato: Milan 0-1 Genoa (16’ Ostigard) [Live]

Milano. Questa sera allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro va in scena la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ad affrontarsi sono Milan e Genoa, due formazioni che stanno vivendo momenti diversi ma questa sera accomunate dal medesimo obiettivo: la ricerca della vittoria.

Le formazioni

Il Milan allenato da Stefano Pioli scende in campo con il 4-2-3-1 interpretato da Maignan, Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez (C), Tonali, Krunic, Messias, Maldini, Rebic e Giroud.

A disposizione ci sono Mirante, Nava, Florenzi, Stanga, Bakayoko, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao e Roback.

Il Genoa guidato da Andriy Shevchenko risponde invece con 4-3-3 schierando Semper, Hefti, Vanheusden, Ostigard, Vasquez, Portanova, Badelj, Melegoni, Ekuban, Caicedo e Yeboah.

In panchina si accomodano Marchetti, Sirigu, Bani, Masiello, Ghiglione, Cassata, Galdames, Sturaro, Touré, Buksa, Destro e Pandev.

La cronaca

Alle 21:02 l’arbitro comanda l’inizio della sfida con il Milan che immediatamente prova a far valere la propria superiorità.

Al 4’ ecco la prima grande occasione per i rossoneri. Krunic di testa su azione da corner impatta benissimo, ma la parte alta della traversa dice no al centrocampista bosniaco: che brivido per i rossoblù!

Al 16’ è super Genoa a San Siro. Vivacità, palleggio e grinta contraddistinguono gli uomini di Sheva, vicinissimi al vantaggio con uno splendido tentativo di Vanheusden: Maignan si allunga e devia in corner

Al 17’ incredibile a San Siro. Portanova pennella uno splendido cross da corner e Ostigard si presenta ai nuovi tifosi portando avanti il Grifone al Meazza: è 0-1 Genoa!

Al 24’ piove sul bagnato in casa Milan. L’appena recuperato Tomori (tornato negativo al Covid in settimana) si accascia a terra chiedendo la sostituzione: dentro Florenzi al suo posto

Al 26’ è ancora super Grifone a San Siro. Yeboah su azione da corner di testa anticipa anche Maignan, ma il suo tentativo termina alto di un soffio

Al 29’ Tonali prova a suonare la carica per i suoi, tuttavia la sua conclusione termina abbondantemente larga

Al 36’ Badelj compie un brutto intervento costringendo il direttore di gara a mostragli il primo cartellino giallo del match

Al 41’ è ancora il Grifone a rendersi pericolosissimo. Ekuban con un ottimo spunto serve Portanova il quale, di sinistro, calcia verso la porta: pallone sull’esterno della rete, è super Genoa al Meazza

Al 42’ anche Tonali viene sanzionato

Al 44’ Melegoni prova a beffare Maignan direttamente da calcio piazzato, ma il portiere francese blocca senza problemi

Aureliano comanda 2 minuti di recupero.

Termina però 0-1 senza ulteriori emozioni un primo tempo sorprendete, una prima frazione in cui il Genoa allenato da Andriy Shevchenko è riuscito a mettere in mostra tutto il proprio valore imbrigliando un Milan davvero sottotono. L’impressione è che servirà ben altro ai rossoneri per vincere la resistenza di una squadra grintosa e combattiva, una formazione schierata in campo eccellentemente e galvanizzata dal rivoluzionario 4-3-3 proposto dal tecnico ucraino.

Alle 22:07 prendono il via i secondi 45’ con entrambi i tecnici che optano per confermare lo stesso undici scelto per iniziare la sfida. Si ricorda l’ingresso in campo di Florenzi al posto dell’infortunato Tomori.

Al 2’ è subito Genoa pericolosissimo. Portanova prova ad approfittare di un rimpallo favorevole, ma spreca tutto aprendo troppo il piattone

Al 3’ Yaboah compie un intervento scorretto venendo ammonito da Aureliano. Sugli sviluppi di quest’azione Messias pennella uno splendido cross per Giroud il quale tenta di ristabilire la parità a San Siro, ma Semper con un super intervento gli dice di no salvando i suoi

All’8’ Ostigard viene ammonito