La Coppa Italia di Eccellenza è della Fezzanese: battuta 2 a 1 la Genova Calcio - Genova 24

Lavagna. Va in scena al Riboli di Lavagna, come di consueto in gara secca, la finale della Coppa Italia di Eccellenza. Le protagoniste sono Genova Calcio e Fezzanese. La vincente, oltre ad aggiudicarsi il titolo regionale, prenderà parte alla fase nazionale del trofeo.

La formazione di mister Maisano, dopo aver superato la prima fase vincendo col Varazze e pareggiando con l’Arenzano, ha eliminato la Cairese nei quarti di finale e l’Albenga in semifinale.

Gli spezzini, nella prima fase, hanno pareggiato col Canaletto e battuto il Cadimare; poi hanno prevalso sull’Angelo Baiardo nei quarti e sul Campomorone Sant’Olcese in semifinale.

La cronaca.

RISULTATO: GENOVA CALCIO – FEZZANESE 1 – 2 (p.t. 16° Baudi, 30° Lorenzini; s.t. 19° Amirante)

Giuseppe Maisano schiera la Genova Calcio con Dondero, Calvi, Boero, Riggio, Capotos, Bruzzone, Orlando, Cappannelli, Parodi, Serinelli, Morando.

A disposizione: Brina, Vacca, Vatteroni, Testore, Amedeo, Murtas, Ilardo, Di Pietro, Amirante.

Stefano Turni presenta la Fezzanese con Mariani, Gamberucci, Selimi, Brizzi, Zavatto, De Martino, Dell’Amico, Cerchi, Frolla, Baudi, Lorenzini.

In panchina: Bleve, Taggiasco, Magoni, Maglione, Terminello, Maggiari, Smecca, Guzzoni, Gabrielli.

Arbitra Andrea Fanciullacci della sezione di Savona, assistito da Maria Greta Repetto e Denise Zanone (Chiavari). Quarto uomo: Emanuele Crosa.

Fezzanese schierata con un 4-3-3: Mariani tra i pali; in difesa da destra Gamberucci, De Martino, Zavatto, Selimi; Brizzi davanti alla difesa con Cerchi e Dell’Amico esterni di centrocampo; Frolla, Baudi e Lorenzini in attacco.

Genovesi in campo con il 4-4-2: Dondero in porta; Boero, Capotos, Bruzzone e Calvi difensori; Cappannelli, Serinelli, Orlando e Riggio a centrocampo, Parodi e Morando davanti.

Al 5° azione da rete per la Genova Calcio: Cappannelli la mette in mezzo, Morando da pochi passi non riesce a calciare a rete.

Il gioco dei verdi, in fase di impostazione, passa tutto dai piedi di Brizzi, il quale si sa muovere molto bene anche senza palla. I biancocrociati cercano di sfruttare l’ampiezza del campo.

Al 12° corner per la Genova Calcio. Lo batte corto Cappannelli, palla nuovamente messa in angolo. Serinelli la mette in mezzo, la difesa avversaria respinge. La formazione biancocrociata sempre essere un po’ più intraprendente, ma la Fezzanese è molto ordinata e compatta.

Al 15° calcio di rigore per la Fezzanese. Imbucata di Brizzi per Frolla, Dondero esce cercando di far suo il pallone, ma secondo l’arbitro prende le gambe dell’avversario. Cartellino giallo al portiere genovese. Dal dischetto Baudi sbaglia ma il direttore di gara fa ripetere, tra le proteste dei biancocrociati. Al secondo tentativo Baudi insacca. 1 a 0 per la Fezzanese.

Al 20° angolo per la Genova Calcio, che mostra subito una reazione. Lo calcia Serinelli, palla a uscire, l’arbitro ravvisa un fallo in attacco.

Al 22° ammonito Parodi per una brutta entrata su un’avversario. Fanciullacci va a richiamare Maisano che protesta.

Al 24° la Genova Calcio usufruisce di una punizione da posizione laterale. Cappannelli la mette in mezzo, Mariani respinge coi pugni. Ripartenza della Fezzanese, conclusione di Frolla che sfiora il palo alla destra di Dondero.

Al 29° la Genova Calcio conquista una palla sulla mediana, Morando prova il tiro ma termina abbondantemente a lato.

Al 30° raddoppia la Fezzanese. Batti e ribatti in area, tap in vincente di Lorenzini. 2 a 0 per gli spezzini.

Al 34° Genova Calcio vicinissima al gol. Palla in area, colpo di testa di Riggio: traversa.

Al 40° ammonito Calvi per un’entrata scorretta.

Al 42° cartellino giallo all’indirizzo di Baudi per un intervento falloso.

Ancora un ammonito, al 44°: Cappannelli per un’entrata fallosa su Brizzi.

Cambio al 45° tra i genovesi: Orlando, che ha giocato con una maschera al viso, lascia il posto a Di Pietro. Ora lo schema è il 4-3-1-2 con Di Pietro dietro alle due punte, anche per cercare di frenare Brizzi.

Al 47° passaggio filtrante di Di Pietro per Riggio che la mette di prima in mezzo, colpo di testa di Parodi che anticipa il difensore ma la palla termina alta sopra la traversa.

Si va al riposo con la Fezzanese avanti 2 a 0.

Il nostro opinionista Roberto Varlani commenta: “Prima di tutto è una bella partita. Le squadre non si stanno risparmiando e stanno cercando di mettere in campo le loro qualità per cercare di superarsi. Il risultato premia la Fezzanese che è stata molto brava in alcune ripartenze, trovando la Genova Calcio non bene impostata sulla difensiva preventiva. Secondo me vedremo un grande secondo tempo perché la Genova Calcio, con l’ultima mossa, un pochino ritardata ma necessaria, proverà a schermare il regista della Fezzanese. La partita, nonostante il 2 a 0, è ancora apertissima“.

Marco Vacca, presidente della Genova Calcio, dichiara: “Dispiace che, in un momento in cui stavamo imponendo il nostro gioco, è venuto fuori un rigore assurdo. Mi è parso chiaro che il portiere aveva già deviato il pallone e l’attaccante, avendo ormai perso la palla, si è andato a buttare sul portiere. Addirittura pensavamo che l’ammonizione fosse per l’attaccante e invece era per il portiere. Siamo stati sicuramente un po’ sfortunati in fase offensiva. La Fezzanese è un’ottima squadra, gioca un buon calcio, tecnicamente sono bravi, fanno un bel fraseggio di palla, sanno impostare bene il gioco e hanno degli attaccanti che sono di categoria. È un peccato che la Genova Calcio non si possa esprimere al meglio a causa di alcune assenze importanti, che determinano anche dei cambiamenti sia nella formazione che nel gioco. Nonostante oggi la squadra stia facendo molto bene, soffre queste mancanze”.

Secondo tempo. Al 2° viene ammonito Gamberucci per gioco falloso.

Al 4° fiondata di Baudi, ottima respinta in angolo di Dondero.

Al 5° conclusione di Parodi dal limite, Mariani smanaccia in angolo. Dalla bandierina calcia Cappannelli, sugli sviluppi c’è un colpo di testa di Parodi ma è in fuorigioco.

Al 10° angolo a favore della Fezzanese. Baudi la mette in mezzo ma nessuno dei suoi ci arriva, Cerchi prova a rimetterla in mezzo ma manda alto.

Al 12° corner per la Genova Calcio, palla a Di Pietro che cerca l’assist ma c’è un fallo di Parodi.

Al 14° entra Amirante, esce Morando.

Al 17° Di Pietro mette una palla interessante in mezzo, ma un difensore dei verdi sventa mandando in angolo. Corner calciato male, ripartono gli spezzini. L’entrata in campo del numero 19 si sta rivelando azzeccata.

Al 19° la Genova Calcio accorcia le distanze. Amirante si presenta a tu per tu col portiere, lo supera e depone la palla in rete. 1 a 2.

Partita nuovamente apertissima, i biancocrociati si gettano con decisione e grinta alla ricerca del pareggio.

In campo al 22° Amedeo per Cappannelli. Assetto più offensivo per la squadra di mister Maisano.

Al 25° doppio calcio nella Fezzanese: escono Frolla e Cerchi, entrano Gabrielli e Terminello.

Al 31° ammonito Zavatto per un’entrata scorretta. Punizione dal limite in favore dei genovesi. Se ne incarica Amirante, la palla scavalca la barriera ma esce sfiorando il palo alla destra del portiere.

Genovesi vicinissimi al pari al 34°: palla messa in mezzo, colpo di testa di Serinelli, traversa.

Al 35° esce Calvi, entra Ilardo. Al 37° Smecca prende il posto di Dell’Amico.

Al 39° stoccata dai venticinque metri di Baudi, fuori alla destra di Dondero.

La Genova Calcio preme. Al 41° punizione da posizione defilata, Di Pietro col suo mancino chiama Mariani alla parata con un tiro centrale ma insidioso.

Corner per la Fezzanese, al 43°. Baudi calcia in area, respinta. Parte il contropiede, Di Pietro viene fermato da Smecca: ammonito. Si accende una mischia, animi accesi. Altro cartellino giallo, per Riggio.

Al 45° grossa opportunità per il pareggio: Amirante si divora il pareggio da buona posizione.

Sei minuti di recupero. Capitan Riggio commette un fallo ingenuo e viene ammonito per la seconda volta: Genova Calcio in dieci.

Al 50° altra occasione: palla messa in area, colpo di testa di Ilardo, la palla è alta.

La partita termina qui. La Fezzanese batte la Genova Calcio per 2 a 1 e conquista la Coppa Italia regionale ligure di Eccellenza 2022.

Un successo frutto di due reti segnate nel primo tempo, nel quale la squadra di mister Turni ha giocato meglio, segnando due reti. Nella ripresa la Genova Calcio ha messo in campo grinta e determinazione ed è andata vicina al pari, però è stata imprecisa e poco fortunata in fase di finalizzazione.

I giocatori della Fezzanese con la Coppa Italia