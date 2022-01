Coppa Italia d'Eccellenza, l'amarezza della Genova Calcio: "Nessuna polemica, onore alla Fezzanese" - Genova 24

Grande rammarico per la Genova Calcio, uscita sconfitta per 2 a 1 per mano della Fezzanese nella finalissima della Coppa Italia di Eccellenza.

Al “Riboli” di Lavagna, la partita è stata molto combattuta. Gli spezzini hanno chiuso il primo tempo sul 2 a 0. Nella ripresa, i genovesi hanno accorciato le distanze senza però riuscire a colmare il gap. La società ha commentato in maniera lapidaria ma eloquente l’esito della gara attraverso un post sul proprio profilo Facebook: “Finisce per due reti a una la finale di coppa Italia di eccellenza. Una partita giocata ad armi pari dai ragazzi di Maisano. Non vogliamo fare polemica e diciamo onore alla Fezzanese”.

Non sono state rilasciate dichiarazioni nell’immediato post partita, ma il malumore era già sorto nel corso del primo tempo. Il penalty concesso agli avversari è sicuramente tra i motivi che hanno lasciato amarezza in casa biancorossa. Queste, infatti, le dichiarazioni del numero uno del club Marco Vacca a cavallo tra i due tempi: “Dispiace che, in un momento in cui stavamo imponendo il nostro gioco, è venuto fuori un rigore assurdo. Mi è parso chiaro che il portiere aveva già deviato il pallone e l’attaccante, avendo ormai perso la palla, si è andato a buttare sul portiere. Addirittura pensavamo che l’ammonizione fosse per l’attaccante e invece era per il portiere. Siamo stati sicuramente un po’ sfortunati in fase offensiva. La Fezzanese è un’ottima squadra, gioca un buon calcio, tecnicamente sono bravi, fanno un bel fraseggio di palla, sanno impostare bene il gioco e hanno degli attaccanti che sono di categoria. È un peccato che la Genova Calcio non si possa esprimere al meglio a causa di alcune assenze importanti, che determinano anche dei cambiamenti sia nella formazione che nel gioco. Nonostante oggi la squadra stia facendo molto bene, soffre queste mancanze”.

QUI LA CRONACA COMPLETA DEL MATCH