Contromano nel tratto a doppio senso di marcia sulla A12, si schianta contro un mezzo pesante - Genova 24

Genova. Brutto incidente ieri sera poco dopo le 22 sull’Autostrada A12. Un uomo di circa 70 anni, nel tratto a doppio senso in galleria, per cause ancora da chiarire ha invaso la corsia opposta, schiantandosi contro un mezzo pesante.

Il tunnel è la Galleria Monte Sperone dopo il casello di Genova Est verso Ponente.

Il conducente dell’auto è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale San Martino: non è in pericolo di vita.

Il tratto di autostrada coinvolto dal sinistro è rimasto chiuso un’ora con uscite obbligatorie a Bolzaneto, per chi arrivava da Milano, e Genova Est, per chi arrivava da Livorno.