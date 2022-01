Controlli della polizia alle fermate dei bus, 5 multati e un denunciato: aveva mostrato il green pass di un altro - Genova 24

Genova. Proseguono i controlli della polizia in supporto ai verificatori Amt. Ieri degli innumerevoli passeggeri controllati 5 sono stati multati poiché sprovvisti di green pass.

Uno di loro, un cittadino egiziano di 18 anni è stato anche denunciato per sostituzione di persona per aver cercato di evitare la multa mostrando agli agenti un green pass intestato ad un connazionale.

Negli scorsi giorni intanto il commissariato di Cornigliano ha denunciato un 25enne che si trovava in giro per il quartiere nonostante fosse segnalatoa come sintomatico al Covid e dovesse quindi trovarsi in isolamento. L’accusa è epidemia colposa.