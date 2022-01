Genova. Sono 36 in totale le sanzioni inflitte dalla polizia locale per violazione della normativa anti-Covid nella giornata di ieri, martedì 18 gennaio: 21 per scorretto uso dei dispositivi di protezione (di cui 2 nel centro storico), 15 per violazioni sul green pass.

Nessuna attività economica sanzionata.

In totale sono state 1392 le persone controllate per quanto riguarda il certificato verde, 38 le attività o gli esercizi .