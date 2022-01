Consiglio comunale chiude al pubblico, Bertorello: "Scelta di responsabilità" - Genova 24

Genova. Il presidente del consiglio comunale di Genova Federico Bertorello (Lega) risponde alle critiche dell’opposizione sulla decisione di tornare a chiudere – dopo la riapertura il novembre scorso – gli spalti del consiglio comunale a causa dell’emergenza Covid. La minoranza ha osservato come la misura sembri in realtà un modo per evitare il pubblico durante la prossima seduta di consiglio, incentrata sul tema caldo del dislocamento dei depositi costieri.

“Non mi fa piacere che si debba nuovamente chiudere il consiglio comunale alla presenza del pubblico, ma penso che si tratti di una scelta di buon senso fatta per tutelare la salute di tutti – dice – Bertorello – consiglieri comunali, dipendenti del Comune e cittadini, e che non ha nulla a che vedere con il Consiglio monotematico previsto il 18 gennaio sullo spostamento dei depositi chimici da Multedo, come afferma la minoranza che in conferenza capigruppo ha votato contro, sostenendo che la maggioranza vuole evitare manifestazioni di dissenso in aula”.

“Ricordo a chi vuole strumentalizzare politicamente questa decisione, che avrei potuto prendere questo provvedimento già il 31 dicembre scorso, ma per una questione di rispetto non lo ho fatto e ho preferito consultare i capigruppo nella prima seduta utile, ossia quella odierna, scelta condivisa dai colleghi capigruppo di maggioranza”, prosegue il presidente del consiglio comunale”.

Bertorello conclude: “I contagi per Covid stanno dilagando e la maggior parte degli eventi pubblici in programma in questi giorni vengono cancellati o spostati on line – sottolinea – Anche in consiglio regionale si sono attuate ulteriori restrizioni. Adesso attendiamo il parere del comitato covid del Comune per ripristinare, a malincuore e temporaneamente, la sospensione della partecipazione del pubblico”.